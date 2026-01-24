星光部隊「阻止中台戰爭關鍵」評論引關注 新加坡澄清非官方立場

圖為星光部隊長期在恆春半島駐紮訓練。（資料照）

新加坡國防部（MINDEF）24日澄清，一篇刊登於亞洲時報的評論文章，涉及新加坡武裝部隊（SAF）在台灣的角色，並非由現役軍人撰寫，而是出自一名尚未入伍的青年，並強調，文章所表達的觀點完全屬於作者個人意見，不代表國防部或新加坡武裝部隊的立場。

這篇題為「新加坡是阻止中台戰爭的關鍵」的評論，於1月19日刊載於亞洲時報（Asia Times）網站。作者為18歲的錫達拉特．鮑米克（Siddharath Bhowmick）。

文章最初刊出時，文末作者簡介稱其「目前正在新加坡武裝部隊（SAF）服役」，導致讀者與媒體誤認為這是一名現役軍人的「內部觀點」。文中建議，新加坡應運用與台灣的軍事聯繫，在兩岸對話中發揮作用，以協助緩和中台關係，並提到若台海爆發衝突，在台訓練的數千名新加坡士兵可能面臨安全風險，新加坡可能需考慮撤軍，並將訓練轉移至汶萊或澳洲等其他海外基地。

然而，評論刊出之際，正值新加坡總理黃循財重申反對台獨立場，使相關動向更受關注。事件發酵後，新加坡國防部（MINDEF）於1月24日向聯合早報等媒體發出澄清聲明。發言人指出，該文章是鮑米克於2025年12月，以個人身分撰寫並提交的，時間點在其入伍服役之前。他已於2026年1月年滿18歲時入伍，成為全職服役人員。

發言人強調：「文章中表達的觀點純屬鮑米克先生入伍前的個人觀點，並不代表國防部或新加坡武裝部隊的立場。」國防部並未透露是否會對該服役人員採取紀律措施。亞洲時報也已於24日更新文章，在作者簡介中註明該文為其入伍前所寫，觀點僅代表作者本人。

