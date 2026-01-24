張又俠惹怒習近平「3大原因」曝光！蔡慎坤曝他2種可能下場

蔡慎坤指出，張又俠有三大原因觸怒習近平。（歐新社）

中共中央軍事委員會第一副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立驚傳落馬，中國官方今日證實。率先爆出此事的旅美時事評論員蔡慎坤指出，張又俠有三大原因觸怒習近平，其中「反間諜」行動是最直接的導火線。蔡預測，考量到「紅二代」反映，習近平對張又俠有兩種可能的處置方式。第一、高舉輕放。第二，刑事定罪。

蔡慎坤今日在YouTube分析張又俠落馬一事，認為張有三原因觸怒習近平。他推測，張又俠在20大以72歲高齡留任，可能涉及習近平對黨內元老的承諾。即確保習近平能順利在21大交權給中國人民政治協商會議全國委員會副主席胡春華，但習近平隨後清洗胡春華，又對張又俠栽培的「實戰派」動手，等於是拆張又俠的台，造成兩人矛盾。

第二，「功高震主」與「政治幻覺」。蔡慎坤說，近年來海外甚至國內體制內，盛傳「張又俠將取代習近平」、「習近平已失權」的強烈傳聞，特別是在三中、四中全會期間。雖然這些傳聞不一定是張又俠自己放的，但對於生性多疑的習近平來說，張又俠在軍中享有的「實戰派聲望」，以及黨內元老對他的支持，讓他成了唯一有能力挑戰習的人。這種「被當作救星」的形象，讓張又俠在習近平眼裡變得極其危險。

第三，「反間諜」行動觸碰了習的紅線。蔡慎坤認為這是最直接的導火線，當張又俠在面對習近平清洗他的部屬時沒有坐以待斃，而是利用他在國安系統的背景，私下對習近平的「福建幫」親信（如何衛東苗華）進行秘密監控。

張又俠掌握了這些親信的受賄證據並直接遞交給習近平。這在習看來不是「反腐」，而是「政治叫板」。習近平最不能容忍軍方將領私下搞情報活動監控他的心僕，這被視為對最高權力的威脅。

至於等待張又俠的下場會是如何？蔡慎坤表示，習近平可能會考慮到紅二代的反彈風險，於是有兩種可能的處置方式。第一種，高舉輕放。開除張又俠黨籍、軍籍，但不移送軍事法庭，給予一條活路，以安撫軍中勢力；第二種，仿照對待劉亞洲或任志強的方式，以貪腐名義判處重刑，讓其在獄中老死。

