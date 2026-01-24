美財長冷回聽不懂！央視女記者大出糗 中國資訊操作手法被看破

美國財政部長貝森特。（路透）

美國財政部長貝森特於瑞士達沃斯世界經濟論壇期間，於21日召開記者會，中國官媒《央視》一名女記者以「抖音」上自創的名詞「斬殺線」（kill line）向貝森特提問，由於是自創名詞，加上她發音不標準，貝森特當場回答「我聽不懂」，還冷冷地補一句「我想妳自己也不懂」，女記者還想解釋，但隨即被主持人打斷。PTT創辦人杜奕瑾表示，這是中國的資訊操作手段，國際社會已經越來越熟悉，效果也正在下降。

據了解，「斬殺線」原本是遊戲用語，後被中國網友在抖音等影音社群平台上用於形容美國經濟問題，又被中國媒體沿用，稱為「美國斬殺線」，形容是美國人民的一道致命門檻，一旦越過就陷入再難翻身的「赤貧」狀況。

記者會當日，央視女記者已不太流利的英文發問，還將「kill line」唸得像「Q line」導致貝森特誤會她在問退稅方面問題，於是開始大談川普任內的稅務改革與減稅政績，直到他回答完畢，女記者又努力但結巴地想解釋什麼是「斬殺線」，而貝森特則打斷表示：「抱歉，我⋯⋯我聽不懂這個問題，我相信妳自己也不懂。」場面相當尷尬，主持人則急忙打斷。

然而，事發後，中國媒體卻稱貝森特是避答「斬殺線」相關問題。相關影片曝光後，網友紛紛留言表示：「中國真的很愛直接翻譯自創名詞」、「沒想到她敢用這種英文發問」、「不敢相信中國派出的記者，英文水平有很大的ven題」、「央視的記者英文程度有這麼不好嗎？」、「我聽得好痛苦」。

杜奕瑾則指出，這是「短影音內宣轉外銷」的荒謬循環。中國的資訊操作，近年高度依賴「短影音敘事引擎」：先在b站、抖音等平台製造名詞，語言高度情緒化、去脈絡化，再由自媒體與官媒互相引用，形成一種「好像很多人都在講」的假共識。最後期待外媒報導，哪怕是質疑或反駁，都可以再行剪輯，完成「出口轉內銷」。

不過，達沃斯不是b站，財長不是直播主，抖音語言的致命盲點就是無法在專業驗證的世界存活。最尷尬的是，這套劇本其實已經被看穿。杜奕瑾表示，國際社會並非第一次看到這種操作模式，隨著資訊透明度提高，人工智慧讓大家容易找得到訊息來源，並透過翻譯理解。這套模式的邊際效益正在快速遞減，「當這樣的語言被帶進達沃斯，只會讓外界更清楚看到這個手法的醜陋。」

