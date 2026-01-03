為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普：馬杜羅曾表達「想談判」 被我拒絕

    2026/01/03 23:14 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普（左）、委內瑞拉總統馬杜羅（右）。（法新社檔案照）

    美國總統川普（左）、委內瑞拉總統馬杜羅（右）。（法新社檔案照）

    美軍對委內瑞拉發動軍事打擊，成功逮捕總統馬杜羅後，美國總統川普3日透露，馬杜羅被捕前幾天，曾表達想談判，但是被他斷然拒絕。

    《紐約時報》3日報導，川普在《福斯新聞》訪問中說，美軍特種部隊逮捕馬杜羅前的最後幾天，馬杜羅曾表達「想談判」，但是被他選擇拒絕，「我不想談」，「我說『不，我們得行動』。」

    在美軍行動前兩天，馬杜羅在1日播出的西班牙記者專訪中，姿態放軟，呼籲和平。他對著鏡頭說，「美國人民應該知道，他們有委內瑞拉這個友善、愛好和平的人民和友善的政府」，並以英文說，「他們應該知道我們的訊息非常明確：『不要戰爭，要和平』（Not War. Yes Peace）」。他還送給記者一頂有川普招牌「讓美國再次偉大」（MAGA）風格的紅帽，上面印著「No War. Yes Peace」。

    在這場專訪中，馬杜羅一再強調亟欲與美方合作來避免衝突，委國準備好與美國就反毒協議進行嚴肅對話；他甚至說，「如果他們想要委內瑞拉石油，委國準備讓美國投資，就像雪佛龍（Chevron）那樣，無論他們想在何時、何地、以何種方式，都可以談」。馬杜羅說，美國人民應該知道，「若他們想要全面的經濟發展協議，委內瑞拉就在這裡等著」。

