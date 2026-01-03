為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國河北「取暖費」太貴 農戶付不起寧願受凍不開暖氣

    2026/01/03 23:16 中央社
    中國河北取暖費大漲，補貼卻縮水，農戶付不起，再冷也不敢開暖氣。低溫示意圖。（情境照）

    中國河北取暖費大漲，補貼卻縮水，農戶付不起，再冷也不敢開暖氣。低溫示意圖。（情境照）

    中國河北省出於環保因素，冬季供暖已從燒煤炭改為使用天然氣，但因成本高、政府補貼減少，當地農民據報寧願挨凍也不敢開暖氣。

    綜合中國網上及河南廣播電視台新媒體大象新聞今天的消息，過去燒煤供暖時，農村家庭一個冬天取暖約需人民幣2000至3000元（約合新台幣9000元至1.35萬元）；改用天然氣之後，一間約30多坪的房子每季採暖費從5000元起跳，成本是燒煤的2至3倍，占農戶年收入的3到5成。

    2024年河北農村居民人均年可支配收入為2萬2022元，取暖費帶來的經濟壓力不言而喻。與此同時，政府補貼也在消退，每立方公尺補貼從最初的1元，減少到0.8元，最新已降到0.2元，對當地農戶來說無異於雪上加霜。

    不少網友表示，河北的天然氣價格普遍比北京、天津還貴30％。

    有網友稱，元旦前後河北夜間氣溫最低已降至攝氏零下4度，許多農村家庭仍未啟用暖氣。中國社群媒體出現大量呼籲關注河北農村取暖問題的發文，微博「河北農村供暖」等話題衝上熱搜後，卻告知用戶「抱歉，該話題內容未予顯示」。

    河北省是中國北方大氣污染防治重點區域，2017年起大規模實施冬季「煤改氣」，此後歷年冬季都出現供暖相關爭議，部分農村居民出現「有氣不敢用」的情況。

