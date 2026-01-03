為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    阿根廷總統挺美逮捕馬杜羅 喊拉丁美洲區域安全

    2026/01/03 22:59 中央社
    阿根廷總統米雷伊。（法新社檔案照）

    阿根廷總統米雷伊。（法新社檔案照）

    阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今天公開支持美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的行動；美方採取軍事行動前夕，阿根廷外交部已針對委內瑞拉發布旅遊安全警示。

    米雷伊親美、反社會主義

    米雷伊於社群媒體X公開支持美方對委內瑞拉總統馬杜羅的逮捕行動，並以「自由萬歲」作結，展現一貫鮮明的親美與反社會主義立場。

    米雷伊同時發布2025年12月20日於南美共同市場（MERCOSUR）峰會上的演說影片，強烈譴責馬杜羅政權的統治，讓委內瑞拉陷入「毀滅性的政治與社會危機」。他形容馬杜羅政府為「殘暴且不人道的獨裁政權」，警告馬杜羅統治已對整個拉丁美洲帶來陰影，若持續存在，恐對區域安全構成風險。

    米雷伊並公開支持美國總統川普對委內瑞拉施加的國際壓力，認為美方行動「解放委內瑞拉人民」。他強調，在委內瑞拉議題上，國際社會採取模糊或溫和立場的時代已經結束，呼籲區域國家及國際社會明確譴責「威權統治的實驗」，並支持釋放所有政治犯。

    另一方面，阿根廷外交部於1月2日即美國行動前夕發布聲明，再度提醒國民避免前往委內瑞拉旅遊或短期停留，指出當地安全局勢長期不穩，且外籍人士面臨「任意拘留」風險，並強調已有多起外國公民遭拘押的案例。米雷伊也提及阿根廷與馬杜羅政府之間的外交摩擦，特別是要求釋放遭委內瑞拉當局拘留的阿根廷公民。

