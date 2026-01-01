跨年倒數變尖叫！瑞士滑雪勝地酒吧炸成火海 多人命喪煉獄

瑞士奢華滑雪勝地克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）的「星座」酒吧在跨年夜發生奪命爆炸，造成多人死傷。圖為爆炸發生後，大批救護車與消防車緊急趕抵現場，街道上警示燈閃爍，救援行動在寒夜中持續進行。（圖擷取自X平台）

2026年剛到來，歐洲著名的阿爾卑斯山滑雪勝地卻驚傳重大災難。瑞士警方證實，位於瓦萊州（Wallis）的奢華度假小鎮克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana），一間酒吧在跨年夜發生不明原因爆炸，目前已造成「數人死亡」及多人受傷，現場火勢猛烈，當局已出動直升機與大批人力展開救援。

跨年派對變調 酒吧炸成火海

據《法新社》與瑞士德語媒體《20分鐘》（20 Minuten）報導，這起悲劇發生在當地時間1月1日凌晨1時30分。事發地點為當地深受遊客喜愛的「星座」（Le Constellation）酒吧與俱樂部（Bar and Lounge），當時店內正聚集大批慶祝新年的狂歡人潮。

瓦萊州警方發言人拉席翁（Gaetan Lathion）表示：「發生了一起起因不明的爆炸，造成數人受傷，以及數人死亡。」但他並未透露具體的死傷數字。

社群媒體上流傳的畫面顯示，爆炸發生後酒吧建築陷入熊熊火海，現場濃煙密布，許多逃出的人群聚集在燃燒的建築物外，場面混亂。瑞士媒體指出，由於火勢猛烈且傷患眾多，當局已投入「大批救援力量」，並調派多架直升機前往現場協助後送傷患。

警方表示，目前的救援與干預行動仍在持續中，當局已為受害者家屬設立緊急熱線。克萊恩-蒙塔納位於瑞士阿爾卑斯山中心，距離首都伯恩（Bern）約2小時車程，是以奢華著稱的滑雪度假區。這起發生在新年第一刻的慘劇，震驚了原本沉浸在慶祝氣氛中的歐洲社會。

Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 （@visegrad24） January 1, 2026

