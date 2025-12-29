為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    紅海戰線擴大！以色列承認索馬利蘭 葉門叛軍嗆：列為軍事目標

    2025/12/29 10:14 編譯陳成良／綜合報導
    以色列與葉門叛軍「青年運動」交火不斷。圖為今年8月，以色列戰機空襲葉門首都沙那（Sanaa），市區瞬間竄出巨大火球與濃煙，民眾倉皇走避。（路透資料照）

    紅海地緣政治局勢出現重大轉折，在以色列宣布正式承認「索馬利蘭」（Somaliland）為主權國家後，葉門叛軍「青年運動」（Houthis，又譯「胡塞武裝」）領袖胡塞（Abdulmalik al-Houthi）28日發布聲明警告，任何以色列在索馬利蘭的活動與存在，都將被視為「軍事目標」，暗示紅海戰火恐將擴及亞丁灣南岸。

    據《法新社》報導，以色列於26日罕見宣布正式承認索馬利蘭。索馬利蘭於1991年宣佈脫離索馬利亞（Somalia）獨立，擁有自己的貨幣、護照與軍隊，並扼守亞丁灣戰略要衝，但長期以來未獲國際廣泛承認。區域分析人士指出，以色列此舉意在拉攏索馬利蘭，換取在紅海與亞丁灣的進出權限與潛在軍事基地，以便從南方直接打擊葉門叛軍，形成戰略包圍。

    青年運動嗆聲：視同侵略葉門

    對此，獲伊朗支持的青年運動領袖胡塞透過武裝組織媒體發布聲明反擊。他強調：「我們將以色列在索馬利蘭的任何存在視為我國武裝部隊的軍事目標。」他指控，以色列此舉構成對索馬利亞、葉門及整個區域安全的侵略，是一種針對紅海兩岸國家的「敵對姿態」。

    以色列的承認動作引發周邊國家強烈反彈。包括非洲聯盟（African Union）、埃及、土耳其、海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）及伊斯蘭合作組織（OIC）均公開批評以色列，歐盟則堅持應尊重索馬利亞的主權完整。索馬利蘭雖然長期維持比索馬利亞更穩定的政治局勢，但索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）仍頻繁遭受伊斯蘭激進組織「青年黨」（Al-Shabaab）的攻擊。

    自2023年10月加薩戰爭爆發以來，青年運動頻繁在紅海襲擊商船並向以色列發射飛彈，以色列亦多次空襲葉門境內目標進行報復。儘管自今年10月加薩脆弱停火協議生效以來，青年運動已暫停攻擊行動，但隨著以色列與索馬利蘭結盟，區域緊張局勢恐將再度升溫。

