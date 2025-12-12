英國布里斯托博物館賊出沒 4男從從容容偷走600多件文物

警方公布布里斯托博物館4名竊嫌監視器畫面呼籲指認。（法新社）

英國南部的布里斯托城市博物館與美術館（Bristol Museum）超過600件珍貴文物9月25日凌晨遭4名男子偷走，失竊物品包括軍事紀念品、珠寶、自然歷史文物以及象牙、青銅和銀質雕像，警方卻拖到現場才公布竊嫌影像呼籲指認。

監視器畫面中，4名男子趁夜黑風高潛入博物館檔案館，搜刮18世紀到20世紀大英帝國及國協藏品，包括項鍊、手鐲、戒指等珠寶以及小雕像、裝飾品、地質標本等自然文物，軍徽、東印度公司的徽章也不放過，從從容容打包扛走。

警方公布4名男嫌衣著及特徵，呼籲指認，並且留意網路上是否有贓物流出，儘速通報。

至於竊案發生在9月25日，警方2個多月才公布監視器影像，市議會發言人說，警方決定徹底完成的初步調查，才發布協尋，因此延後。檔案館工作人員也花了許多時間清點倉庫數千件收藏，以確定哪些物品失竊。

而世界知名神祕塗鴉大師班克斯（Banksy），就是來自布里斯托，遭小偷的博物館收藏他的作品，也辦過展覽，例如2009年的「班克斯大戰布里斯托博物館」（Banksy vs The Bristol Museum）展覽，狂吸40萬人次，整個布里斯托就宛如班克斯的展館，展覽還拉到他塗鴉地點現地導覽。

