4.8度！新竹關西今晨超低溫 白天稍回暖、明強烈大陸冷氣團南下

今日強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，西半部及東北部應留意日夜溫差。（資料照）

中央氣象署指出，今日（4日）清晨受到輻射冷卻影響，各地依然偏冷。氣象署凌晨4點34分針對18縣市發布低溫特報，其中新竹縣與苗栗縣為非常寒冷的「橙色燈號」，有機會出現6度以下低溫。今日平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的「關西工作站」測站，今晨5點39分僅有4.8度。

今日強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，西半部及東北部應留意日夜溫差，中部以北及東北部低溫10至12度，南部及花東14至16度，其中局部空曠地區及近山區平地更冷，在新竹及苗栗局部地區有可能出現6度以下低溫，新北、桃園、南投、雲林、台南、宜蘭、金門有機會出現10度以下低溫。高溫方面，中部以北及東半部21至23度，南部約24度

天氣方面，由於環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

週一（5日）至週二（6日）將有另一波強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，低溫預測中部以北、宜蘭及金門10至13度，南部、花東及澎湖15至17度，馬祖10至12度；高溫預測北部、宜花及澎湖、金門15至22度，中南部及台東21至25度，馬祖12至14度。

週三（7日）至週四（８日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 23 12 ~ 23 16 ~ 23 14 ~ 21

氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

