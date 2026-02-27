霸氣老闆豪砸千萬帶全公司飛東京TeamTaiwan 網羨員工「等於多20萬年終獎金」

全拓工業員工已準備好應援小物，前進日本看經典賽。（民眾提供）

2026世界棒球經典賽（WBC）即將在3月開打，彰化縣全拓工業員工前進東京大巨蛋看球賽，全部由公司買單，60多人花費1200多萬元，平均每人費用約為20萬元，不只員工大喊興奮，連許多民眾都說，這根本就是多賺20萬元的年終獎金，還來得及去應徵工作嗎？

黃姓員工表示，她本身就是職棒球迷，也是江坤宇的粉絲，當她知道老闆要帶員工去日本看經典賽，真是太開心與感動，她從來都沒想過，她真的可以進入東京大巨蛋去看江坤宇打球，所有的應援小物都準備好了，為台灣隊加油的口號也練習好了。

請繼續往下閱讀...

全拓工業董事長吳崇讓表示，員工前進看經典賽，60多人花費1200多萬元，平均每人約為20萬元，其它約有15％員工因為家庭有小孩等因素沒有報名，由於工廠配合東京大巨蛋之旅，將從3月3日休到3月9日，沒有報名員工就是直接放假，參加旅行員工就是公司全額付費前進日本。

吳崇讓指出，該公司員工平均年資都超過20年，他認為公司就是團隊，就跟棒球的球隊一樣，發揮團隊精神，向Team Taiwan學習。

不少民眾得知全拓工業霸氣幫員工買單前進東京觀賞4場台灣隊球賽，全都羨慕極了，有人大喊早知道就要應徵去上班，也有人說這根本就是年終多發20萬元，真是太爽了！

全拓工業黃姓員工是棒球迷，能去日本看經典賽真是太好了。（民眾提供）

全拓工業董事長吳崇讓砸1200萬元帶員工前進日本看經典賽。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法