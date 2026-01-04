馬杜羅夫婦被押抵紐約 預計1/5出庭受審

馬杜羅與妻子佛羅雷斯已經搭機抵達紐約的史都華空軍國民兵基地，美國緝毒局（DEA）人員登機押解。（路透）

美國突襲委內瑞拉，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人，此舉引發國際震動。美國一名官員指出，馬杜羅與其妻佛羅雷斯（Cilia Flores）已經搭機抵達紐約的史都華空軍國民兵基地（Stewart Air National Guard Base），預計將在本週受審。

綜合外媒報導，官員指出，馬杜羅在抵達史都華空軍國民兵基地後．身穿灰色衣服、上手銬，由十多名身穿黑衣的聯邦探員押送。而兩人目前仍留在基地中，佛羅雷斯正在機庫中接受進一步體檢。馬杜羅與夫人預計將會被送往大都會拘留中心，本週將在曼哈頓聯邦法院面臨毒品與武器方面的指控。

一名美國司法部官員表示，馬杜羅預計將於5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭。美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行指控，馬杜羅夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

載運馬杜羅與夫人的飛機抵達紐約。（路透）

