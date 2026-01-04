3小時活逮馬杜羅！ 川普警告哥倫比亞、古巴「最好小心點」

川普針對哥倫比亞、古巴提出警告。（歐新社）

美軍突襲委內瑞拉，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人，舉世震驚。美國總統川普3日召開記者會說明相關狀況，並強調在委國實現「安全且審慎的過渡」之前，將由美國暫時「接管」委內瑞拉政府。此外，川普也針對哥倫比亞、古巴提出警告。

綜合外媒報導，川普3日在佛州記者會中警告哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro），川普指稱：「他們有古柯鹼加工廠，以及專門製造古柯鹼的工廠，他們還把古柯鹼運往美國，所以他最好小心點。」

川普也批評古巴是個「失敗的國家」，將古巴數十年來的經濟困境歸咎於政府高層，暗示古巴很快就會成為美國政策討論的焦點。川普強調：「我們想幫助古巴人民，但我們也想幫助那些被迫離開古巴、生活在這個國家（美國）的人們。」

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）則是聲稱古巴可說是一片混亂，「所有保衛馬杜羅的衛兵、馬杜羅的整個間諜機構都是古巴人」。魯比歐也聲稱古巴的共產主義政權是場災難，並由「無能、年老昏庸的男人」統治，直指古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel）。

