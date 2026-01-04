為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普稱委內瑞拉副總統已宣誓就職 反對派領袖馬查多反對

    2026/01/04 03:07 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普聲稱，委內瑞拉副總統羅德里格斯已「宣誓就職」為該國新領袖，並準備與華府合作，但未獲證實。（法新社檔案照）

    美國總統川普聲稱，委內瑞拉副總統羅德里格斯已「宣誓就職」為該國新領袖，並準備與華府合作，但未獲證實。（法新社檔案照）

    委內瑞拉政局在總統馬杜羅（Nicolas Maduro）遭美軍擒獲後陷入混亂。美國總統川普宣稱，副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已「宣誓就職」為該國新領袖，並準備與華府合作。然而，這項說法尚未獲得證實，諾貝爾和平獎得主、委國反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）則表態反對馬杜羅餘黨接掌政權。

    路透報導，川普在佛羅里達州海湖莊園對媒體表示，國務卿魯比歐已與羅德里格斯聯繫，羅德里格斯承諾將採取一切必要行動，「讓委內瑞拉再次偉大」。川普甚至直言：「羅德里格斯別無選擇，只能配合。」

    然而，委內瑞拉內部並未傳出任何正式的就職儀式消息。羅德里格斯3日凌晨透過國營電視台，要求美國證明馬杜羅夫婦依然存活，並指責美方的逮捕行動是「非法綁架」。目前她的確切位置成謎，雖然路透引述多方來源指稱她可能已飛往俄羅斯尋求支持，但俄國外交部已否認此說。

    羅德里格斯現年56歲，是馬杜羅政權中最有權勢的人物之一。她不僅是副總統，還兼任石油與財政部長，掌握國家經濟命脈。馬杜羅曾以「老虎」形容她對社會主義體制的忠誠。如果她如川普所言選擇轉向與美方合作，將意味著馬杜羅核心圈的徹底瓦解；但若她只是被美方片面「指定」為接班人，委國內部親馬杜羅的武裝力量與情報機關，恐將發起長期反抗。

    此外，委國憲法雖規定副總統應在總統缺位時繼任，但反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）已明確拒絕承認由馬杜羅餘黨接掌政權，呼籲國際社會支持去年選戰的勝利者岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）。川普對此態度曖昧，僅表示美方將在轉型期間「代管」委內瑞拉，直到一個「安全且明智」的過渡政府成立。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播