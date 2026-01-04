川普稱委內瑞拉副總統已宣誓就職 反對派領袖馬查多反對

美國總統川普聲稱，委內瑞拉副總統羅德里格斯已「宣誓就職」為該國新領袖，並準備與華府合作，但未獲證實。（法新社檔案照）

委內瑞拉政局在總統馬杜羅（Nicolas Maduro）遭美軍擒獲後陷入混亂。美國總統川普宣稱，副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已「宣誓就職」為該國新領袖，並準備與華府合作。然而，這項說法尚未獲得證實，諾貝爾和平獎得主、委國反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）則表態反對馬杜羅餘黨接掌政權。

路透報導，川普在佛羅里達州海湖莊園對媒體表示，國務卿魯比歐已與羅德里格斯聯繫，羅德里格斯承諾將採取一切必要行動，「讓委內瑞拉再次偉大」。川普甚至直言：「羅德里格斯別無選擇，只能配合。」

然而，委內瑞拉內部並未傳出任何正式的就職儀式消息。羅德里格斯3日凌晨透過國營電視台，要求美國證明馬杜羅夫婦依然存活，並指責美方的逮捕行動是「非法綁架」。目前她的確切位置成謎，雖然路透引述多方來源指稱她可能已飛往俄羅斯尋求支持，但俄國外交部已否認此說。

羅德里格斯現年56歲，是馬杜羅政權中最有權勢的人物之一。她不僅是副總統，還兼任石油與財政部長，掌握國家經濟命脈。馬杜羅曾以「老虎」形容她對社會主義體制的忠誠。如果她如川普所言選擇轉向與美方合作，將意味著馬杜羅核心圈的徹底瓦解；但若她只是被美方片面「指定」為接班人，委國內部親馬杜羅的武裝力量與情報機關，恐將發起長期反抗。

此外，委國憲法雖規定副總統應在總統缺位時繼任，但反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）已明確拒絕承認由馬杜羅餘黨接掌政權，呼籲國際社會支持去年選戰的勝利者岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）。川普對此態度曖昧，僅表示美方將在轉型期間「代管」委內瑞拉，直到一個「安全且明智」的過渡政府成立。

