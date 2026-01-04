川普親曬馬杜羅上銬照 揚言美軍接管委內瑞拉直到過渡完成

美國總統川普在其「Truth Social」帳號上發布了一張照片，照片中他稱委內瑞拉總統馬杜羅出現在「硫磺島」兩棲攻擊艦上，該艦目前位於加勒比海。（路透，本報合成）

美國總統川普（Donald Trump）證實，美軍已在一次「史詩級」的軍事行動中，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人，並隨即在社群媒體上公開馬杜羅被銬在美軍航艦上的落魄照片。川普隨後在佛州海湖莊園召開記者會，強硬表示在委國實現「安全且審慎的過渡」之前，將由美國直接「接管」委內瑞拉政府。

馬杜羅在航艦上 押送紐約送審

台灣時間今日凌晨，川普在其社群平台「Truth Social」上傳了一張馬杜羅的上銬照片，並配文：「馬杜羅在硫磺島號（USS Iwo Jima）上」。照片顯示，委內瑞拉總統馬杜羅身穿灰色連帽運動衫與棉褲，戴著抗噪耳機與遮光護目鏡，雙手被上銬，手裡還拿著一瓶礦泉水。

川普隨後證實，馬杜羅與其妻佛羅雷斯（Cilia Flores）是在委國首都加拉加斯的官邸中，於深夜被美軍特種部隊從臥室中強行帶走。目前兩人正由硫磺島號航空母艦押送前往紐約，準備在曼哈頓聯邦法院出庭接受美國司法的審判。

在隨後的記者會中，川普大讚這次軍事行動是「美國歷史上最震撼、最有效且最強大的武力展示」。他指出，美軍動用了海陸空壓倒性力量，對加拉加斯心臟地帶這座防禦森嚴的「軍事堡壘」發動了突擊，其規模與震撼程度是自第二次世界大戰以來所罕見。

川普並表示，在委內瑞拉能夠進行合適的過渡之前，美國將暫時「運行」（run）這個國家。他強調，這項行動是為了將「法外獨裁者」馬杜羅繩之以法，並確保該國主權能安全轉移。

被控毒品恐怖主義 美司法部將嚴辦

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）隨後指出，馬杜羅將因涉及「毒品恐怖主義」（narco-terrorism）及其他多項罪名被起訴。她強硬表示，馬杜羅將在美國領土上「接受美國司法的全面制裁」。

雖然川普並未說明此次軍事打擊的法律依據，也未透露他在發動空襲前是否獲得國會授權，但這場行動已徹底改變南美政局。據消息指出，美軍在行動中雖然有直升機遭擊中導致士兵受傷，但並無美軍人員在本次突襲中喪生。

美國總統川普在其「Truth Social」帳號上發布了一張照片，照片中他稱委內瑞拉總統馬杜羅出現在「硫磺島」兩棲攻擊艦上，該艦目前位於加勒比海。（法新社）

川普所po圖像周圍可以看到，在委內瑞拉總統馬杜羅旁邊，一名身穿黑色制服的人身上似乎印有「DEA」（美國緝毒局）的字樣。（路透）

