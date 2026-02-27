為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    四叉貓爆名下土地與「惡霸弟公司」同地號 李四川回應了

    2026/02/27 12:33 記者甘孟霖／台北報導
    台北市副市長李四川。（資料照）

    國民黨新北市長擬參選人李四川日前被爆出親弟是「環保蟑螂」、姪子「曾非法持有公告管制的刀械」。網紅四叉貓今（27日）指出，翻開李四川財產申報的土地欄位，與其弟經營的公司地址一模一樣，他並質疑「李四川知道他土地上的那間公司，會派人去工地鬧事恐嚇嗎」？李四川回應，土地從祖父輩起就是共同持分，因此是同地號，但四叉貓指控的「兆福環球公司」並不在他們所持分的土地上。

    四叉貓表示，根據《臺灣屏東地方法院114年度簡字第1376號刑事判決》，李賜福（李四川的惡霸弟）經營一間「兆福環球有限公司」，曾經派李昀南（李四川的惡霸姪／槍砲彈藥刀械管制條例／四把武士刀）去別人的工地潑漆放鞭炮撒冥紙剪斷管線敲破車窗玻璃。他也貼出「兆福環球有限公司」的公司登記地址為屏東縣琉球鄉中福村本漁路68號一樓。

    四叉貓透過「地籍圖資料網路便民服務系統」輸入「兆福」的門牌指出，這個門牌有很多地號，其中一個地號是「屏東縣琉球鄉白沙段159-1」；而翻開李四川財產申報的土地欄位，有一塊地正巧也是「屏東縣琉球鄉白沙段159-1」。

    李四川今回應，從祖父那一輩開始，李家在小琉球的土地就是由家族成員共同持分，因此是同一個地號。李四川強調，弟弟用持分的土地登記為一琉麻花捲公司所在地，「兆福環保公司並不在我們持分的土地上」。

