國台辦出手報復劉世芳！內政部：依法行政絕不因政治恐嚇動搖

內政部長劉世芳。（資料照）

親中港媒「大公報」今（27）日報導指控，內政部長劉世芳的親屬在中國投資謀利且為她提供政治獻金；中國國台辦隨即附和，正在依法依規查處，更稱決不允許支持台獨的人，一邊在中國賺錢、一邊做「吃飯砸鍋」的事。對此，內政部痛批，中共以此政治手段對我國行政官員施加壓力，行政官員將持續依法行政，絕不因任何政治恐嚇而動搖。

劉世芳多次處理中配議題，還把言行爭議的中配驅逐出境，中國國台辦2025年3月26日把劉世芳被列為「台獨打手幫兇」，2026年1月7日被列為「台獨頑固分子」，國台辦當時說，將限制劉世芳的關聯機構與中國有關組織、個人進行合作，「絕不允許其關聯企業和金主在中國謀利」。陸委會當時批評，中共企圖把個案「內國刑事犯罪化」，一切作法都是無效的拙劣伎倆。

針對港媒、國台辦相關指控，內政部政務次長兼發言人馬士元表示，中共妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，企圖迫使公務體系退縮，形塑寒蟬效應，此種以威嚇方式干預民主治理的行徑，本部予以最嚴正譴責。

馬士元強調，面對此種長臂管轄與跨境鎮壓行為，台灣作為民主法治國家，絕不退讓。內政部將持續依法行政、堅守職責，保衛台灣民主法制，絕不因任何政治恐嚇而動搖。

