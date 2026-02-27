國道驚魂！鐵片射穿擋風玻璃 客運駕駛負傷穩住車況護44乘客

一輛客運行經中山高五股路段，遭鄰車輾壓射入的菸盒大鐵片打破擋風玻璃，擦傷駕駛頭部，警方將追查掉落物源頭，對肇事駕駛開罰。（記者吳仁捷翻攝）

今天228連假首日，中山高五股路段驚傳一輛客運遭飛來的高速鐵片擊中，不但打破擋風玻璃，還險些射入駕駛林男頭部，逃過死劫的林男頭部擦傷流血，仍負傷奮力穩住車況，救了車上44名乘客一命，包紮後仍堅守崗位未送醫；國道警方初判，為鄰道一輛轎車輾過菸盒大的鐵片，導致鐵片如飛刀般射入，警方追查輾壓鐵片及導致鐵片墜落的兩部車輛駕駛到案，依法最重處以1萬8000元罰鍰，呼籲用路人載運貨物綑綁牢固。

國道公路警察局第一大隊今天上午11時38分許獲報，中山高北上30公里，五股路段傳出1部客運遭鐵片擊中擋風玻璃，派遣巡邏車趕往處理，通知119及交控中心派緩撞車前往，警方到場，赫見駕駛頭部輕微擦傷流血，救護人員現場處理包紮後無大礙未送醫。

警方調查，50歲林姓男子駕駛南崁到台北的客運載客北上，行經中山高北上30公里處五股路段中外車道，疑遭行駛於中內車道的1部轎車輾壓的鐵片，高速擊中擋風玻璃，鐵片穿透擋風玻璃掉落於腳踏板，林姓駕駛額頭遭鐵片擦過輕微擦傷，穩住車況後向警方報案，盡責的駕駛確保車況，包紮後仍堅守崗位，不送醫，直到車上44名乘客由公司派車接駁離開，他才進一步接受救治。

國道警方擴大調閱沿線監視器，追查造成釀災鐵片的車輛；警方說，裝載貨物掉落物可依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款，處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人之安全。

國道警方說，因掉落物品常造成車輛閃避或輾壓爆胎，衍生嚴重事故，警方持續加強取締下列項目，一、裝載貨物超過規定（含長度、寬度、高度及重量）；二、裝載貨物不穩妥及機件脫落：包括所載貨物滲漏、飛散；載運人客、貨物不穩妥；裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮；車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落等四大狀況；三、輪胎胎紋深度不符合規定，也極為容易釀禍。呼籲用路人上路前進行車輛檢查，確保自身安全。

