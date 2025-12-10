為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    打擊AI虛假廣告！ 南韓明年起要求標註AI生成資訊

    2025/12/10 16:59 編譯謝宜哲／綜合報導
    南韓官員們在總理金民錫今（10）日主持的政策會議上表示，將加強審查和移除有問題的AI生成廣告。圖為金民錫。（美聯社）

    南韓官員們在總理金民錫今（10）日主持的政策會議上表示，將加強審查和移除有問題的AI生成廣告。圖為金民錫。（美聯社）

    南韓將從明年起要求廣告商為其使用人工智慧（AI）技術製作的廣告標註AI製作資訊，以遏制社交媒體上出現大量虛假廣告。這些廣告通常以虛構的專家或名人代言其食品或藥品。

    《美聯社》報導，南韓官員們在總理金民錫今（10）日主持的政策會議上表示，將加強審查和移除有問題的AI生成廣告，並處以懲罰性罰款。他們強調，這類廣告對消費者構成的風險日益增加，他們難以辨別內容是否由AI產生。

    南韓官員表示，AI虛假廣告數量不斷增長，監控和偵測難度日益增加。南韓食品藥品安全部統計數據顯示，2024年共發現超過9萬6700條非法食品和藥品網路廣告，而截至今年9月已發現6萬8950條，高於2023年的5萬9000條。

    南韓政府政策協調辦公室表示，這個問題正在蔓延到私人教育、化妝品和非法賭博服務等領域，導致監管機構難以跟上情勢。

    南韓政府政策協調室經濟金融政策主任李東勳（Lee Dong-hoon，音譯）在簡報中指出，此類廣告已擾亂市場秩序，現在必需迅速採取行動。

    李東勳聲稱，任何創建、編輯和發布AI生成的照片或影片的人，都會被要求標註其為AI生成，並禁止移除或篡改標註。

    南韓官員們計劃明年提高罰款額度，並引入懲罰性處罰措施，以遏制虛假AI廣告。李東勳說負責運營平台的公司，也將負有確保廣告商遵守標註規定的責任。

    另外南韓官員們也計劃利用AI技術，提升南韓食品藥品安全部和消費者機構的監管能力。

