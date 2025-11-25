大腦32歲才「成年」！ 劍橋研究找出4年齡為人類大腦發展轉捩點

人類大腦掃描影像。（路透檔案照）

根據英國劍橋大學25日發表的一份新研究，人類大腦比我們所認知的「晚熟」得多。這份研究指出，人類從初生嬰兒到老年，大腦發展可分成5大「時期」，進入「成年」模式，是在32歲左右。

英國《衛報》25日報導，這份25日在《自然通訊》（Nature Communications）期刊發表的研究，根據將近4000名年齡不足1歲到90歲者的大腦掃描影像，繪製大腦神經連結以及隨年齡演進情況，揭露出以9歲、32歲、66歲和83歲四個關鍵「轉捩點」年齡區分的5個主要「時期」，每一時期反映腦部神經連結的重組。

報告資深作者、劍橋大學神經資訊學教授艾斯托（Duncan Astle）表示，「了解到大腦結構發展歷程，並非一個穩定漸進，而是一段有幾個重大轉捩點的過程，將有助於我們找出其神經連結何時、以及如何處於容易受到干擾」。

研究指出，從出生到9歲屬於大腦「童年期」，9歲之後進入「青少年期」，這段時期平均持續到32歲左右；32歲開始，大腦神經連結轉向「成年模式」，也是大腦發展最長的一段時期，一直到66歲。第3個轉捩點是66歲開始的「早期老化期」，之後是83歲進入「晚期老化期」。

童年期大腦被定義為「網絡整併」階段，嬰兒腦部的大量神經突觸的整理階段，較活躍的會保留下來。研究發現，這段期間，大腦神經連結效率反而降低，同時，灰質和白質體積迅速增加，腦皮質厚度達到高峰，皮質皺摺逐漸穩定。

大腦在「青少年期」白質量持續增加，神經網路持續精細，整個大腦的神經連結效率穩定增加，這一點與認知表現提高有關。率領這份研究的莫斯利（Alexa Mousley）指出，「青少年」是指大腦結構變化還在持續發展，而非固定在某種狀態，「我們絕對不是說，20歲將近30歲的人行為像青少年，或者其大腦看起來像一名青少年的大腦」。

與之前幾個時期相較，32歲左右開始的這個時期，大腦結構呈現出邁入穩定，這一點呼應其他研究顯示的，這時為「智力與人格特質的高原期」，大腦各區的區分也變得更為明顯。莫斯利說，這時期經歷的人生事件，如養兒育女等，或許在大腦出現的一些變化扮演一角，這項研究並未驗證這一點，但是先前已知，女性生產後，其大腦結構會出現改變，因此可合理推測，這些人生里程碑與大腦變化之間有關係。

大腦發展最後兩個轉捩點在66歲、83歲，這兩時期大腦神經連結逐漸減少，據信與老化和腦白質退化有關。

