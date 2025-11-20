修圖修超大！中國網紅「橙子姐姐」涉詐騙在柬被捕 真面目曝光嚇壞網

中國網紅「橙子姐姐」涉詐被捕，其在頻道上發布的照片（左），與被捕後的真容（右）讓網友直呼修超大。（合成圖）

在抖音擁有11萬粉絲的中國網紅「橙子姐姐」，在本月初赴柬埔寨，原定13日回到中國卻突然失聯，引發關注；柬埔寨政府證實，「橙子姐姐」涉嫌網路詐欺及與不法集團非法跨境販賣人口，已被警方依法逮捕，目前正被羈押於金邊白梳監獄，同時其真實樣貌也曝光，與其頻道上影片判若兩人。

據《柬中時報》報導，柬埔寨19日證實，中國網紅「橙子姐姐」已於11月13日在金邊被警方逮捕；「橙子姐姐」本名張慕澄（Zhang Mucheng），被指控在今年10月至11月期間參與多起網路詐騙活動，並與不法集團合作，從事非法跨境人口販賣，其目前正被羈押於金邊白梳監獄，等待進一步審理。

「橙子姐姐」在抖音擁有11萬粉絲，在本月初赴柬埔寨聲稱探望男友，不過她未依計畫於13日返國，家屬與友人在網路上發布尋人啟事，引發關注。

柬埔寨警方也公布「橙子姐姐」被羈押後拍下的照片，真實樣貌與其頻道上所發布的影片判若兩人，也引起討論。

