中國大量遊客將湧入！ 韓國網友嚇壞：乾脆我們也來「台灣有事」

中國近日祭出一連串「禁日令」，呼籲公民勿前往日本旅遊，這也讓韓國成為中國遊客替代日本的去處。圖為首爾景點景福宮。（歐新社）

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，中日關係越來越緊張。中國近日祭出一連串「禁日令」，呼籲公民勿前往日本旅遊，這也讓韓國成為中國遊客替代日本的主要去處。在韓媒相關報導下方，大量韓國網友崩潰留言：「不！別來！」。另外，有網友抱怨：「高市丟了顆重磅炸彈給韓國」，更有網友提議，乾脆也發表「台灣有事」言論，並表示：「這樣他們（指中國客）就會去別的地方」。

根據《朝鮮日報》報導， 中媒指出，目前中國許多旅行社都面臨取消赴日大型旅遊團的狀況，旅行社透露，目前赴日團及航班取消率都大幅上升。然而，這些旅遊需求似乎正轉移到韓國，韓國上週末已經正式超過一直佔據榜首的日本，成為中國遊客最熱門的海外旅遊國家。

報導指，目前中國最暢銷的機票目的地已經變成韓國，首爾的搜尋量也節節上升，其次才是泰國、香港、新馬等國家。有分析師指出，日本的中國遊客大幅下降，可能讓日本GDP下降超過2兆日圓。

不過，就在這篇報導下方，韓國網友看似相當崩潰，紛紛留言表示：「不！別來！」、「也別來韓國」、「你們只會在韓國吐痰、拉屎、鬧事」、「去其他國家吧，別來韓國」、「還是去日本吧，求求你」、「高市丟了一顆重磅炸彈給韓國」。還有網友說：「我們也可以談談台灣有事，讓他們去別的地方。」

日本網友在相關新聞下方留言。（取自朝鮮日報，經Google翻譯）

