在中國駐日大使館前播「館長譙習近平全家」 日網友奇招笑翻台灣人

有日本網友近日前往位於東京的中國駐日大使館，並在門口前播放網紅「館長」陳之漢曾以髒話「訐譙習近平全家」錄音檔。（圖擷取自@SakunaiHinata 社群平台「X」）

日本首相高市早苗近日重申「台灣有事」議題，讓中國政府採取大動作報復，大批小粉紅也四處出征叫囂，揚言要讓日本人付出代價。對於中國一連串戰狼行徑，多數日本民眾皆以強硬態度發起反擊，更有人前往中國駐日大使館抗議時，在門口前播放網紅「館長」陳之漢曾以髒話「訐譙習近平全家」錄音檔，引起各界關注。

社群平台「X」（前Twitter）名為「咲内ひなた」的日本網友，昨（18）日上午分享2段影片，只見他帶著音響前往位於東京都六本木的中國駐日大使館門口，循環播放「館長」拍片怒轟中國國家主席習近平全家老小的經典語錄。不僅如此，原PO還在貼文用正體、簡體中文寫下「中華人民共和國大使館前、媚中館長陳之漢玉音放送」。

原PO還在留言補充，他有準備其他「館長」跟中共政府嗆聲的影片，歡迎其他的日本人拿去使用。原PO透露，他日前看到大翻譯運動分享「館長」嘲諷日本人的影片，「館長」聲稱「日本鬼子」不會幫忙台灣，還狠嗆「中國人的事情，日本人閉嘴！」，無恥舔共又抹黑日本人，讓他氣得決定幫忙「館長」加快在中國社會性死亡的速度。

影片曝光後，迅速被分享到臉書、Threads等社群平台，掀起台灣網友討論，「肌肉導彈」、「音質真好」、「日本人也太有才了」、「這也太絕了吧？誰教的？」、「日本人懂玩，台日友好」、「救命，這是可以免費看的嗎」、「笑死，這位日本朋友很懂欸」、「如果這音檔，發給國台辦，會如何啊？」、「日本人不是跟你吃素的，解除封印要多瘋有多瘋」、「用魔法打敗魔法！這位日本人後面應該有台灣人軍師！」。

根據「咲内ひなた」在社群平台的自我介紹，他是一名出生埼玉縣川越市的日中混血兒，能流暢使用中文、日文。另據其他網友透露，「咲内ひなた」在高中畢業前都待在中國讀書，2020年全球爆發武漢肺炎後，他突然開始強烈反中、支持台灣的立場，並且付實際行動，像是定期跑去中國駐日本大使館抗議、在網上大戰中國小粉紅，令不少小粉紅質疑他其實是「台灣人偽裝成日本人」。

另外，根據影片畫面顯示，當天駐守在中國駐日本大使館門口前的數名工作人員，聽到這幾段錄音檔內容後，並未立即上前暴力驅趕或動手阻止原PO，目前也沒有對這起抗議行為發表任何回應。

影片畫面顯示，當天駐守在中國駐日本大使館門口前的數名工作人員，聽到這幾段錄音檔內容後，並未立即上前暴力驅趕或動手阻止原PO。（圖擷取自@SakunaiHinata 社群平台「X」）

