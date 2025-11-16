無視恐嚇！中國外交部戰狼圖卡 被台日網友瘋玩成「反共迷因」

目前台日網友掀起用中國外交部圖卡格式，製作各種趣味性十足又爆笑的「反共迷因」。（圖擷取自@Eiji_AQUA_Man、@LlU9KcaeRphspud 社群平台「X」，本報合成）

日本首相高市早苗提及「台灣有事」議題，遭戰狼外交官揚言「斬首」，中國外交部更連不斷發聲怒嗆日本政府，引發國際關注。先前中國外交部在社群平台發布恐嚇圖卡，點燃日本社會反中情緒，日本網友發揮各種創意惡搞圖卡回嗆中國外交部，台灣網友見狀也加入惡搞行列，這波「反共迷因」熱潮也成為台日網路最新人氣話題。

綜合外媒報導，高市早苗7日在國會答詢回覆有關「台灣有事」議題，提到若發生可能構成日本「存亡危機事態」，日本將依法行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍對此公開放話「斬首」高市早苗，中國外交部也不斷怒斥日本政府，甚至從13日起陸續在社群平台X（原推特）發布多張以日文書寫的圖卡，發布滿滿的戰狼式嗆聲內容。

中國外交部不處理薛劍不當言論，還反過來恐嚇威脅日本的囂張言行，在日本社會引發強烈炎上反彈。日本網友除湧入中國政府機構、政治人物的社群帳號留言砲轟，更以中國外交部圖卡格式為模板，火速製作出「外交部式貼文」、「大判焼腋ジェネレーター」、「中國共產黨宣傳文本」等生成器，免費讓大眾發揮創意進行趣味惡搞。

有些日本網友單純快樂描述自己喜歡的料理、歌曲、藝人、動物等個人愛好；也有以「中國人」與「台灣人」的國民行為，吐槽2國人民根本不會是同一國，像是「中國人常在路上隨地大小便，但台灣人不會」；還有嘲諷中國人「仇日是工作，旅日是生活」的雙標行為，以及希望像《鬼滅之刃》的日本動畫劇場版馬上從中國下架等；更有直接附上「坦克人」、「198964」、「六四天安門」等中國禁忌歷史進行反擊。

這波惡搞熱潮，也吸引了大批台灣網友加入，除了像日本網友一樣描述個人愛好，還有人融入台日網友熟知的「淫夢」、「野獸前輩」、「114514」等經典迷因，讓眾人莞爾一笑。值得注意的是，台灣民間團體「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」以該圖卡製作成提醒最新天氣預告，即時跟上潮流的速度，吸引超過570多萬日本網友朝聖。

有些網友用來宣傳喜歡的各個人愛好，也有團體製作成天氣預報。（圖擷取自@TaiwanAlerts、@aki13aki13 社群平台「X」，本報合成）

這波惡搞熱潮中，不乏有台日網友加入其他經典迷因，或者是暗諷許多中國人「仇日是工作，旅日是生活」的雙標行徑。（圖擷取自@LlU9KcaeRphspud社群平台「X」，本報合成）

仍有台日網友針對中國外交部的說詞，進行直白嘲諷或透過玩哏方式反嗆。（圖擷取自@superwangbadan、@superwangbadan社群平台「X」，本報合成）

中國外交部從13日開始，不斷發布以日文書寫的多張圖卡，來恐嚇日本政府與人民。（圖擷取自@MFA_China、@SpoxCHN_MaoNing 社群平台「X」，本報合成）

