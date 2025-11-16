無視恐嚇！中國外交部戰狼圖卡 被台日網友瘋玩成「反共迷因」2025/11/16 18:49 即時新聞／綜合報導
目前台日網友掀起用中國外交部圖卡格式，製作各種趣味性十足又爆笑的「反共迷因」。（圖擷取自@Eiji_AQUA_Man、@LlU9KcaeRphspud 社群平台「X」，本報合成）
日本首相高市早苗提及「台灣有事」議題，遭戰狼外交官揚言「斬首」，中國外交部更連不斷發聲怒嗆日本政府，引發國際關注。先前中國外交部在社群平台發布恐嚇圖卡，點燃日本社會反中情緒，日本網友發揮各種創意惡搞圖卡回嗆中國外交部，台灣網友見狀也加入惡搞行列，這波「反共迷因」熱潮也成為台日網路最新人氣話題。
綜合外媒報導，高市早苗7日在國會答詢回覆有關「台灣有事」議題，提到若發生可能構成日本「存亡危機事態」，日本將依法行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍對此公開放話「斬首」高市早苗，中國外交部也不斷怒斥日本政府，甚至從13日起陸續在社群平台X（原推特）發布多張以日文書寫的圖卡，發布滿滿的戰狼式嗆聲內容。
中國外交部不處理薛劍不當言論，還反過來恐嚇威脅日本的囂張言行，在日本社會引發強烈炎上反彈。日本網友除湧入中國政府機構、政治人物的社群帳號留言砲轟，更以中國外交部圖卡格式為模板，火速製作出「外交部式貼文」、「大判焼腋ジェネレーター」、「中國共產黨宣傳文本」等生成器，免費讓大眾發揮創意進行趣味惡搞。
有些日本網友單純快樂描述自己喜歡的料理、歌曲、藝人、動物等個人愛好；也有以「中國人」與「台灣人」的國民行為，吐槽2國人民根本不會是同一國，像是「中國人常在路上隨地大小便，但台灣人不會」；還有嘲諷中國人「仇日是工作，旅日是生活」的雙標行為，以及希望像《鬼滅之刃》的日本動畫劇場版馬上從中國下架等；更有直接附上「坦克人」、「198964」、「六四天安門」等中國禁忌歷史進行反擊。
這波惡搞熱潮，也吸引了大批台灣網友加入，除了像日本網友一樣描述個人愛好，還有人融入台日網友熟知的「淫夢」、「野獸前輩」、「114514」等經典迷因，讓眾人莞爾一笑。值得注意的是，台灣民間團體「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」以該圖卡製作成提醒最新天氣預告，即時跟上潮流的速度，吸引超過570多萬日本網友朝聖。
特定の人や団体を茶化したり揶揄したりして相手を不快にするような使い方をされる方が散見されたため、一度公開を停止し注意書きを追加し再公開いたしました。— Ihara Hiromasa （たいしょー） （@miettal） November 16, 2025
外交部風ジェネレーターhttps://t.co/QjQfSaHFls
例のアレ、ジェネレーターを作ってみた— 破綻国家研究所 （@InsHatanCountry） November 15, 2025
大判焼外交部ジェネレーターhttps://t.co/76YaTinXr6
国防部バージョン対応版ジェネレータつくってみました。— 箱子人 （@xiangziren） November 15, 2025
結構似せてみましたが、どうでしょうか！？
（背景切り替え機能、文字色変更機能実装）https://t.co/KKQg3irWya
https://t.co/59P7ixjT79 pic.twitter.com/ee5tCzMcjm— 快乐草 （@LlU9KcaeRphspud） November 15, 2025
そんなにｷｬﾝｷｬﾝ吠えるくらい元気なら、— キサラギ （@kisaragi_sun） November 14, 2025
歌ってストレス解消すればいいと思うよ！
元気が出る歌の歌詞置いとくね。
中共解放軍機關報發了一篇痛罵日本「介入台海」的抗議文，結果裡面不明所以的直接翻譯成「粉骨砕身」，導致從原本想表達的「日本會被解放軍打到粉身碎骨」，直接變成了「日本會在解放軍面前拼命努力」，因為「粉骨砕身」在日文中是正面詞，代表盡心盡力的意思 ...。— 雨可韓韓 ???????????????????????????????????????????????????????? （@Yucohanhan_ROC） November 15, 2025
もうなんか楽しくて寝れない— ブラックチャイナ＠認識中国 （@superwangbadan） November 14, 2025
吉野家コピペ、みんな覚えてる？
台湾では天気予報に使われてて草— 中国住み （@livein_china） November 15, 2025
????️ #天氣小叮嚀｜下週一至三白天天氣轉涼— 停班停課最新通知 Taiwan Alerts （@TaiwanAlerts） November 15, 2025
【發布➤2025-11-15⬩22:03】
＿＿
自下週一（17 日）起東北季風南下影響，各地清晨與深夜氣溫將明顯下探，白天最低溫普遍落在 20 度以下。
中部以北與東北部體感更涼，戶外活動建議適度添衣，長時間騎車民眾亦需注意保暖。
即便您擁有… pic.twitter.com/Z0q0UP8wg7
有些網友用來宣傳喜歡的各個人愛好，也有團體製作成天氣預報。（圖擷取自@TaiwanAlerts、@aki13aki13 社群平台「X」，本報合成）
這波惡搞熱潮中，不乏有台日網友加入其他經典迷因，或者是暗諷許多中國人「仇日是工作，旅日是生活」的雙標行徑。（圖擷取自@LlU9KcaeRphspud社群平台「X」，本報合成）
仍有台日網友針對中國外交部的說詞，進行直白嘲諷或透過玩哏方式反嗆。（圖擷取自@superwangbadan、@superwangbadan社群平台「X」，本報合成）
中國外交部從13日開始，不斷發布以日文書寫的多張圖卡，來恐嚇日本政府與人民。（圖擷取自@MFA_China、@SpoxCHN_MaoNing 社群平台「X」，本報合成）
