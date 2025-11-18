為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國《新華社》PO圖暗諷高市早苗 慘被「習近平小熊維尼照」反殺

    2025/11/18 15:48 即時新聞／綜合報導
    中國官媒《新華社》在日語X帳號PO圖暗諷高市早苗，結果被日本網友貼上「習近平小熊維尼照」反殺。（圖擷自「@Rn6Ta」X帳號）

    中國官媒《新華社》在日語X帳號PO圖暗諷高市早苗，結果被日本網友貼上「習近平小熊維尼照」反殺。（圖擷自「@Rn6Ta」X帳號）

    日本首相高市早苗日前指稱若台海發生衝突，自衛隊可行使集體自衛權，中國官媒《新華社》對此在日語X帳號PO圖，暗諷高市早苗要走上軍國主義，孰料旋即遭到日本網友貼上「習近平小熊維尼照」反殺。

    從「中國 新華社 日本語」X帳號的圖片中，可以看到高市早苗在鏡中照出身穿軍裝的自己，獲得2200多個讚；不過，有日本用戶隨即在下方PO出圖片，從中顯示出習近平在鏡中照出小熊維尼，獲得4600多個讚，可見有更多人認同，還有不少網友留言直說自己看了差點笑破肚皮。

    除了「習近平小熊維尼照」引發風潮之外，日本網友在《新華社》日語X帳號下還有大量PO圖，包括諷刺中國看不到六四天安門事件「坦克人」照片、將習近平的頭放在小熊維尼身上、讓高市早苗照鏡子時映射出日本民眾的熱烈歡迎，顯示出她近來民調攀高的情況。

    《新華社》讓高市早苗在鏡中照出身穿軍裝的自己，諷刺她要走上軍國主義。（圖擷自「中國 新華社 日本語」X帳號）

    《新華社》讓高市早苗在鏡中照出身穿軍裝的自己，諷刺她要走上軍國主義。（圖擷自「中國 新華社 日本語」X帳號）

    日本網友狠酸中國看不到六四天安門事件「坦克人」照片。（@XvwPlHPhrbPvPPK）

    日本網友狠酸中國看不到六四天安門事件「坦克人」照片。（@XvwPlHPhrbPvPPK）

    日本網友展現出高市早苗的高支持率。（圖擷自「@ankoku_othello」X帳號）

    日本網友展現出高市早苗的高支持率。（圖擷自「@ankoku_othello」X帳號）

