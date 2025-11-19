為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國外交部發言人痛斥日本影響世界和平 慘遭日網友1張圖嗆爆

    2025/11/19 12:00 即時新聞／綜合報導
    中國外交部發言人毛寧在X帳號PO圖，批評日本影響到世界和平定，旋即被日網友1張圖狠狠打臉。（圖擷自「@usagichan_airu」X帳號）

    對於日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，中國採取大動作抵制，中國外交部發言人毛寧更是在18日深夜於X帳號PO圖，痛斥日本影響了世界和平與安定，旋即就被日網友1張圖狠狠打臉。

    從毛寧X帳號的圖片可以看到，上面以日文寫著絕不允許日本軍國主義復活、絕不允許挑戰二戰後的國際秩序、絕不允許脅迫到世界和平與安定的行為。

    日本網友見狀立即在下方留言PO圖回應，上面顯示出中國各種破壞和平的事實，包括1950年參與韓戰、1951年解放軍入侵西藏、1958年砲擊金門引發八二三砲戰。

    到了1960年代，則有1962年中國與印度邊境戰爭估計造成數千傷亡，以及1966年內蒙古人民革命黨肅清事件，當時解放軍實施政治屠殺造成數萬人死亡，其中大多數都是蒙古族，1969年中國與蘇聯更爆發珍寶島武裝衝突。

    此外還有1979年中越戰爭、1995年占領南沙群島美濟礁，至於2009年烏魯木齊七五事件，中方聲稱這是維吾爾族人暴動造成197死，受害者大多數都是漢人，但世界維吾爾代表大會估計有600死，且許多是解放軍鎮壓時殺害。

    中國外交部發言人毛寧在X以日文發圖。（圖擷自毛寧X帳號）

