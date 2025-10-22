歐盟執委：將與中國就稀土出口管制舉行緊急會談

歐洲聯盟（EU）主管貿易事務的執委塞夫柯維奇今天與中國官員通話後表示，雙方同意在布魯塞爾（Brussels）舉行「緊急」會談，討論中國對稀土出口的管制措施。

法新社報導，中國是全球主要的稀土生產國，這些礦物主要用於製造汽車、電子產品與國防工業所需的關鍵磁鐵。中國本月宣布加強對稀土的出口管制措施。

塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）與中國商務部長王文濤展開近兩小時的視訊通話後說：「我很高興今天進行了具建設性的討論，我們同意加強各層級交流。」

塞夫柯維奇在歐洲議會（European Parliament）所在城市法國史特拉斯堡（Strasbourg）對記者說：「我已邀請中方官員在未來幾天前往布魯塞爾，以尋找緊急解決方案。王文濤部長已接受邀請。」

歐盟表示，中方的限制措施已迫使部分歐盟企業停產，對經濟造成損害。

塞夫柯維奇還說，這些出口管制「沒有正當理由且具破壞性」。

布魯塞爾一直與七大工業國集團（G7）夥伴協調對中國祭出相關限制措施的回應，但塞夫柯維奇說，歐盟「無意升級衝突」。

他說：「然而，這種情況已為我們的關係蒙上陰影，因此儘快解決問題至關重要」。（編譯：劉文瑜）1141022

