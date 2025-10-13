為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    人質獲釋前發聲團結 納坦雅胡：以色列取得輝煌勝利

    2025/10/13 07:56 即時新聞／綜合報導
    納坦雅胡12日晚間透過錄音發表聲明，希望以色列全體國人在人質返回前保持團結，表示以色列已取得輝煌勝利。不過納坦雅胡也強調，以色列目前仍面臨安全挑戰。（路透）

    納坦雅胡12日晚間透過錄音發表聲明，希望以色列全體國人在人質返回前保持團結，表示以色列已取得輝煌勝利。不過納坦雅胡也強調，以色列目前仍面臨安全挑戰。（路透）

    巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）告知以色列仍有20名倖存的人質，以色列政府提到，倖存者最快13日凌晨會被釋放。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12日晚間透過錄音發表聲明，希望以色列全體國人在人質返回前保持團結，表示以色列已取得輝煌勝利。不過納坦雅胡也強調，以色列目前仍面臨安全挑戰。

    根據《以色列時報》報導，納坦雅胡在聲明中提到，人質被釋放是個歷史性事件，「有些人曾認為這永遠不會發生」。納坦雅胡說：「我知道我們之間存在許多分歧。但在今天、也希望在即將到來的這段時期，我們將這些分歧放在一旁，因為憑著共同的力量，我們取得了輝煌的勝利，那些勝利震撼了全世界。」

    納坦雅胡也提到，目前軍事行動尚未結束，「我們面前仍有重大的安全挑戰。我們的一些敵人正試圖恢復力量，準備再次攻擊我們，我們正在全力應對」。納坦雅胡強調，這些勝利也帶來了重大的機會，只要以色列國民共同努力，「我們就能克服挑戰，並善用這些機會」。

    以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）也透過聲明表示，我們過去兩年對哈瑪斯施加的軍事壓力，配合相輔相成的外交措施，構成了「對哈瑪斯的勝利」。

    薩米提到，未來軍方將繼續行動，確保加薩地區不會對以色列及國民造成威脅，「隨著人質歸來，我們實現了參戰的重要目標之一」。薩米強調，以色列仍處於「多線戰爭」之中，以色列國防軍的行動正在重塑中東和以色列未來幾年的安全戰略。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播