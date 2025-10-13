人質獲釋前發聲團結 納坦雅胡：以色列取得輝煌勝利

納坦雅胡12日晚間透過錄音發表聲明，希望以色列全體國人在人質返回前保持團結，表示以色列已取得輝煌勝利。不過納坦雅胡也強調，以色列目前仍面臨安全挑戰。（路透）

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）告知以色列仍有20名倖存的人質，以色列政府提到，倖存者最快13日凌晨會被釋放。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12日晚間透過錄音發表聲明，希望以色列全體國人在人質返回前保持團結，表示以色列已取得輝煌勝利。不過納坦雅胡也強調，以色列目前仍面臨安全挑戰。

根據《以色列時報》報導，納坦雅胡在聲明中提到，人質被釋放是個歷史性事件，「有些人曾認為這永遠不會發生」。納坦雅胡說：「我知道我們之間存在許多分歧。但在今天、也希望在即將到來的這段時期，我們將這些分歧放在一旁，因為憑著共同的力量，我們取得了輝煌的勝利，那些勝利震撼了全世界。」

請繼續往下閱讀...

納坦雅胡也提到，目前軍事行動尚未結束，「我們面前仍有重大的安全挑戰。我們的一些敵人正試圖恢復力量，準備再次攻擊我們，我們正在全力應對」。納坦雅胡強調，這些勝利也帶來了重大的機會，只要以色列國民共同努力，「我們就能克服挑戰，並善用這些機會」。

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）也透過聲明表示，我們過去兩年對哈瑪斯施加的軍事壓力，配合相輔相成的外交措施，構成了「對哈瑪斯的勝利」。

薩米提到，未來軍方將繼續行動，確保加薩地區不會對以色列及國民造成威脅，「隨著人質歸來，我們實現了參戰的重要目標之一」。薩米強調，以色列仍處於「多線戰爭」之中，以色列國防軍的行動正在重塑中東和以色列未來幾年的安全戰略。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法