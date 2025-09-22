三千年埃及金手鐲遭竊熔毀　博物館內賊11萬賤賣

2025/09/22 05:39

〔中央社〕埃及官員證實，開羅著名的埃及博物館一只有3000年歷史的法老金手鐲失竊遭熔毀，引發埃及民眾的憤怒。

美聯社報導，埃及旅遊暨文物部長法西（Sherif Fathy）昨天晚間接受電視訪談中表示，法老金手鐲9日遭竊，當時博物館人員正在準備將赴義大利展出的文物。他將此歸咎於「程序執行鬆散」，並稱檢方目前正在調查。

這只金手鐲鑲有一顆青金石珠，屬於約3000年前統治埃及的法老阿蒙姆普（Amenemope）。當局表示，金手鐲在博物館的修復實驗室被偷走後，經過一連串商人之手後，最終被熔毀。法西指出，該修復實驗室並未安裝監視器。

目前已有4名嫌犯被捕，其中包括1名博物館修復師，他供稱將金手鐲交給開羅一家銀飾店老闆。據稱，金手鐲之後以約3800美元（約新台幣11.5萬元）轉手一家金飾工坊老闆，之後再以約4000美元轉售另一家金飾工坊工人，最後被熔毀製成其他金飾。

埃及旅遊暨文物部18日發表聲明說，嫌犯已經認罪，非法所得已遭查扣，並公布一段監視器影片，顯示一家店鋪老闆接收金手鐲、過磅並付款給其中一名嫌犯的畫面。

當地媒體今天報導，法官下令將修復師及其同夥延押15天，以待進一步調查；其餘2名嫌犯則可在繳納每人10000埃及鎊（約207美元）保釋金後獲釋。

這只擁有3000年歷史的金手鐲遭熔毀，讓埃及重視古文明人士痛心不已。不少人質疑博物館安全措施不足，並呼籲全面加強對國家文物的保護。

阿蒙姆普在第21王朝期間統治埃及，王都位於尼羅河三角洲的塔尼斯（Tanis）。根據埃及博物館資料，塔尼斯王室墓地由法國考古學家蒙蒂（Pierre Montet）於1940年發現。（編譯：劉淑琴）1140922

