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    還有庫存！法國情報局長：不確定伊朗高濃縮鈾下落

    法國對外安全總局局長勒納週二坦言，無法確認伊朗高濃縮鈾庫存的下落。（法新社資料照）

    法國對外安全總局局長勒納週二坦言，無法確認伊朗高濃縮鈾庫存的下落。（法新社資料照）

    2025/07/09 08:14

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國情治單位負責人當地時間週二（8日）證實，經過美國、以色列的大規模空襲，伊朗核計畫各方面都已延遲，但仍無法確認其近武器級高濃縮鈾（HEU）庫存的下落。

    據《路透》報導，法國對外安全總局（DGSE）局長勒納（Nicolas Lerner）週二接受法國電視台LCI採訪時表示：「伊朗核計劃涉及物質本身，也就是高濃縮鈾；包含將鈾從氣態轉換為固態的能力；包含核心的製造，以及運送（武器）的系統。」

    勒納說：「我們今天的評估是，（核計劃）每個階段都受到了非常嚴重的影響，遭到了非常嚴重的破壞。我們所知的核計劃已被大幅延遲，可能延後了好幾個月。」

    這是勒納首次透過國家電視台發表言論。他指出，伊朗少部分高濃縮鈾庫存已被摧毀，但其餘庫存仍在德黑蘭當局手中。

    勒納說：「今天我們掌握了一些（庫存位置）跡象，但只要國際原子能總署（IAEA）無法重啟工作，我們就無法確認。這非常重要。我們將沒有能力追蹤（庫存）。」

    各國情報評估均表明，伊朗當局保留、隱藏了濃縮鈾庫存和重建技術的能力。

    勒納同意這些評估結果，並稱伊朗可能繼續推動規模較小但祕密進行的濃縮計畫。他強調：「這就是為什麼法國如此堅持透過外交途徑解決這場核危機的原因。」

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