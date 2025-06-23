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    討薪事件頻傳！中共武警防暴演練 「假想敵」竟是農民工

    中國防暴警察演練的影片在牆外掀起熱議，原因是這場演練的「假想敵」竟是農民工。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

    中國防暴警察演練的影片在牆外掀起熱議，原因是這場演練的「假想敵」竟是農民工。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

    2025/06/23 00:55

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟下行，失業率飆升，各地欠薪討薪事件頻傳。近日中國一段防暴警察演練的影片在牆外掀起熱議，原因是這場演練的「假想敵」竟是農民工，疑似為防範討薪引發暴動進行維穩演習，令人不勝唏噓。

    旅義華僑作家李穎22日晚間分享影片，可以看到中國一群防暴警察全副武裝展開演訓，其中一名武警拉著一隻蓄勢待發的警犬，下達指示後鬆手，警犬全速往前攻擊武警指定的對象，沒想到對象竟是戴著工地安全帽，疑似扮演農民工的人員，後面則有一群「龍套」農民工在演示抗議現場。

    李穎表示，這是牆內一名博主分享當地經常防暴演習的影片，令人感到可悲的是，演習中的假想敵竟然是農民工，「演習一開始，農民工並未有進攻等任何過激行為，但是全副武裝的特警卻直接放狗去咬……假想敵是農民工，不經意間暴露了（中共）本質。」

    有翻牆的網友在留言區分享其他類似影片，表示這類針對討薪農民工的防暴演習在中國各地頻繁進行，演習內容包括如何因應民眾與警發生衝突、迅速包圍抗議群眾等等。

    牆外網友紛紛表示，「完全就是全方位無死角的針對暴民啊」、「人民就是江山。共產黨就是打江山、坐江山的」」、「為即將到來的大規模討薪維穩做準備」、「中國底層就活該當韭菜，韭菜就該有韭菜的樣子，敢維權就等著被鐵拳打」、「獨裁者害怕的是人民」、「共產中國這個國家最大的敵人就是中國老百姓」、「防的就是討薪農民工等，只要一堆人聚集，時間久了，都要驅散、維穩。不解決問題，解決提出問題的人！」

    中國防暴警察演練的影片在牆外掀起熱議，原因是這場演練的「假想敵」竟是農民工。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

    中國防暴警察演練的影片在牆外掀起熱議，原因是這場演練的「假想敵」竟是農民工。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

    中國防暴警察演練的影片在牆外掀起熱議，原因是這場演練的「假想敵」竟是農民工。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

    中國防暴警察演練的影片在牆外掀起熱議，原因是這場演練的「假想敵」竟是農民工。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

    中國防暴警察演練的影片在牆外掀起熱議，原因是這場演練的「假想敵」竟是農民工。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

    中國防暴警察演練的影片在牆外掀起熱議，原因是這場演練的「假想敵」竟是農民工。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

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