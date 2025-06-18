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    有事要發生？美軍印太司令部突下令 提升安全警戒等級

    美軍印太司令部14日起提升轄區內設施安全警戒等級。示意圖。（路透檔案照）

    美軍印太司令部14日起提升轄區內設施安全警戒等級。示意圖。（路透檔案照）

    2025/06/18 00:29

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近年印太地區不平靜，除了中國威脅擴張，對台乃至對日、南海等地區動作頻頻，朝鮮半島局勢也堪憂。17日有消息指出，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）即起提升安全警戒層級，引發外界關注。

    駐韓美軍（USFK）17日突然在官方X平台表示，所有位於美軍印太司令部轄區內的設施，已經將安全警戒層級從Alpha等級提升到Bravo等級，作為預防性的安全措施。事實上，這項命令早在本月14日由印太司令部公共事務部發布。

    該消息隨即引發外界關注，不少人擔憂印太地區是否有事將發生。對台灣而言，美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）上月初才在「塞多納論壇」（Sedona Forum）示警，解放軍侵台準備加速，一系列演習恐非單純演訓，而是犯台預演。

    不過美軍印太司令部表示，這項調整（升高安全警戒等級）是為了持續確保人員、家屬和各項任務安全無虞，「目前本區域（印太）並無具體威脅情資，但根據美國國防部整體安全規定，需提高警戒狀態來確保安全。」

    美軍印太司令部接著說：「駐紮本區域的軍事人員及訪客可能會注意到，基地內會有更多隨機性的反恐措施。我們也提醒所有人員保持警覺，如果發現任何可疑活動或人士，請立即通報。我們會持續密切掌握情勢發展，並隨時視狀況提供最新消息。目前基地各項活動維持正常，但根據Bravo警戒等級的規定，進出基地的管制及相關活動將做一些調整。」

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