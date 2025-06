有事要發生？美軍印太司令部突下令 提升安全警戒等級

2025/06/18 00:29

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕近年印太地區不平靜,除了中國威脅擴張,對台乃至對日、南海等地區動作頻頻,朝鮮半島局勢也堪憂。17日有消息指出,美軍印太司令部(U.S. Indo-Pacific Command)即起提升安全警戒層級,引發外界關注。

駐韓美軍(USFK)17日突然在官方X平台表示,所有位於美軍印太司令部轄區內的設施,已經將安全警戒層級從Alpha等級提升到Bravo等級,作為預防性的安全措施。事實上,這項命令早在本月14日由印太司令部公共事務部發布。

該消息隨即引發外界關注,不少人擔憂印太地區是否有事將發生。對台灣而言,美國印太司令帕帕羅(Samuel Paparo)上月初才在「塞多納論壇」(Sedona Forum)示警,解放軍侵台準備加速,一系列演習恐非單純演訓,而是犯台預演。

不過美軍印太司令部表示,這項調整(升高安全警戒等級)是為了持續確保人員、家屬和各項任務安全無虞,「目前本區域(印太)並無具體威脅情資,但根據美國國防部整體安全規定,需提高警戒狀態來確保安全。」

美軍印太司令部接著說:「駐紮本區域的軍事人員及訪客可能會注意到,基地內會有更多隨機性的反恐措施。我們也提醒所有人員保持警覺,如果發現任何可疑活動或人士,請立即通報。我們會持續密切掌握情勢發展,並隨時視狀況提供最新消息。目前基地各項活動維持正常,但根據Bravo警戒等級的規定,進出基地的管制及相關活動將做一些調整。」

All installations across U.S. Indo-Pacific Command area of responsibility have raised their Force Protection Condition (FPCON) level from Alpha to Bravo as a precautionary measure. pic.twitter.com/EiholCyy7p