爸媽想取名皮卡丘？日本新法規定新生兒讀音 正式禁怪名登記

日本新制規定新生兒姓名讀音也須納入登記項目。示意圖。（資料照）

2025/05/28 21:30

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本家長未來恐怕無法再隨心所欲幫孩子取名為「皮卡丘」、「惡魔」或其他奇葩怪名！日本《戶籍法》最新修正案已於前（26日）正式上路，規定父母在登記新生兒姓名時，除寫下漢字外，還必須一併註明讀音，且讀音須為社會一般可理解、接受的範圍，實際上形同禁止常見於動漫、品牌或創意寫法的「キラキラネーム」（閃亮名字）。

綜合日媒報導，官方雖未列出「禁用字詞」清單，但修法針對的是過去常見的離奇命名，包括將「惡魔」唸作「あくま」、或將「光宙」唸作「皮卡丘（Pikachu）」等，未來將在實務上變得難以登記。法務省表示，這樣的命名不僅影響行政處理，還可能使孩子在人際互動中面臨困擾。

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日本法務省指出，此舉配合戶籍數位化改革，讓行政系統能正確辨識姓名，並避免孩子因古怪名字遭受霸凌或社會誤解。新制將姓名的「讀音」正式列入戶籍登記項目，變成具有法律效力的資料。此外，即使取的漢字是常見的，只要讀音太過脫離字義、難以理解，地方政府可要求家長說明，若理由不充分，還能建議改名。

日本社會對命名議題曾多次引發爭議，像是1993年「惡魔醬事件」，父親堅持幫兒子取名「あくま（惡魔）」，被戶政單位拒收；又如前東京奧運組委會會長橋本聖子，替兩個兒子取名為「希臘（Girishia）」與「杜林（Torino）」，也因不合常規而掀起討論。

法務省強調，新制度並非否定命名自由，而是希望在保護兒童權益、維持社會溝通順暢間取得平衡。因此這也意味著未來新制上路後，日本家長在幫孩子取名時需更加謹慎。

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