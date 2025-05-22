英法院急喊停 查哥斯群島移交模里西斯協議生變

迪戈加西亞島（Diego Garcia）鳥瞰圖，此為查哥斯群島（Chagos Islands）中面積最大的島嶼。（美聯社資料照）

2025/05/22 20:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕原訂於5月22日簽署的英國與印度洋島國模里西斯（Mauritius）關於查哥斯群島（Chagos Islands）主權移交的協議，因英國高等法院頒布緊急禁制令而被迫暫停。該協議旨在將查哥斯群島主權歸還模里西斯，同時確保美英共用的迪戈加西亞（Diego Garcia）軍事基地能繼續運作。然而，兩名原島民代表以未獲充分諮詢為由提出法律挑戰，導致協議簽署被臨時叫停。

《路透》報導，簽署儀式前數小時，高等法院法官古斯（Julian Goose）頒布禁令，命令英國政府即刻暫停所有旨在完成查哥斯群島主權移轉的「結論性或具法律約束力的步驟」，並繼續對該領土行使管轄權，直至法院另有通知。此禁令源於兩名英國籍查哥斯婦女的申請，她們憂慮主權移交將損害原島民的返鄉權。

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英國政府律師辯稱，簽訂國際條約屬外交政策範疇，法院無權干涉，且阻撓協議將損害與美國的關係，因為兩國共享迪戈加西亞此一重要防衛設施。政府發言人則表示，不對進行中的法律案件置評，但稱此協議是「保護英國人民與國家安全的正確之舉」。

根據協議草案，英國同意將查哥斯群島主權歸還模里西斯，但迪戈加西亞基地將由英國以至少99年租約形式繼續控制。據報導，英國將支付模里西斯約30億英鎊（約新台幣1208億元）的費用，以確保基地未來運作。此安排先前已獲美國總統川普政府的認可。

查哥斯群島自1814年以來一直由英國控制。1965年，在模里西斯獨立前3年，英國將該群島從模里西斯分割出來。為了興建美軍基地，英國在1960至70年代強制驅逐了多達2000名原島民。迪戈加西亞基地對美英而言戰略地位極其重要，曾支援包括針對阿富汗、伊拉克及近期葉門胡塞武裝組織（Houthi）目標的軍事行動，並用於向加薩運送人道援助。

模里西斯長期以來對英國的群島主權提出異議，近年來聯合國及其最高法院也敦促英國將查哥斯群島歸還模里西斯。然而，此次的法律行動凸顯了原島民對於自身權益在協議中未獲充分諮詢與保障的強烈不滿。本案後續聽證會預計將在同日稍晚進行。

5月22日，查哥斯群島（Chagos Islands）原島民代表在倫敦高等法院外示威，抗議英國計畫將群島主權移交模里西斯。法院當日稍早頒布緊急禁令，暫緩了該協議的簽署。（路透）

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