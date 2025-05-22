遊客擅闖富士山受困求救事件頻傳 日本2縣擬徵收「搜救費」

日本富士山每年僅在7月至9月上旬，開放民眾申請登山，其他時間一律封山。（歐新社資料照）

2025/05/22 17:30

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中國男大生硬闖富士山被連救2次 2市長怒轟「浪費」：應自己付錢

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本富士山每年僅在7月至9月上旬開放民眾申請登山，其他時間一律封山，未料近期頻傳多名登山中國籍登山者，趁著封山期間擅闖攀爬，導致當地政府冒著危險出動救難人員與直升機，造成社會資源浪費，引發日本各界抨擊。對此，山梨縣與靜岡縣2政府接連宣布，研擬對這類遇難者酌收「搜救費」。

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綜合日媒報導，富士山封山期間明訂禁止攀登，但近期卻有許多旅日中國人無視規定擅自攀爬。先是在今年4月，1名中國籍男大生疑高山症發作，被直升機救下山，但在5天後又以「拿回掉在山上的手機」為由再度登山，再因身體不適為由獲救；接著在本月17日，又有2名中國男大生私自攀爬，最後也因身體不適在社群上公開發文求救。

報導指出，雖然這些中國籍登山客最終都平安下山，但自私行徑引發日本各界憤慨，鄰近富士山的靜岡縣與山梨縣2名市長也接連表態，認為應讓違規登山者自己支付救援費用，以杜絕此類脫序行為。對此，山梨縣政府昨（21）日宣布，將針對在封山期間私自擅闖登山遇難的登山客，酌收出動救災直升機的費用。

山梨縣政府表示，目前埼玉縣已針對在救災直升機前往山中救出遇難登山客時，向他們收取出動救災直升機費用的制度，因此將會將埼玉縣的制度作為參考，包括明確收費期限、如何處理富士山以外的其他山峰救援、如何區分警用直升機等問題。同時，山梨縣政府也會考慮是否僅適用封山期間，以防止民眾隨意攀登。

山梨縣富士吉田市市長堀內茂表示，未來將尋求與靜岡縣合作，希望新政策能對那些以隨意態度的登山者起到警示作用，也會向中央政府進行遊說。靜岡縣知事鈴木康友也在今（22）日下午宣布，當局也在研擬向遇難登山客收取出動救災直升機的費用，並強調這是攸關全國性的問題，希望日本政府能祭出相應的法規。

針對這項議題，山梨縣消防保安課課長長坂壽彦表示，希望此舉能對那些私自爬山行為起到震懾效果；1名縣警高層幹部則擔憂，若將防災直升機改為收費，可能會出現遇難者轉而要求出動免費的縣警直升機的情況，「原先出警應是無償的，縣警直升機要收費恐怕有困難，而且這並非縣警單方面可決定的事情。」

長期協助富士山山難救援活動、擔任御坂山岳會會長的內山章，對於未來可能實施的新政策表達期待，同時他也推測，根據需要支付自費的金額，有可能導致真正需要救助的遇難者會猶豫求助，結果導致病情惡化，因此他建議相關單位「有必要制定明確且讓人能接受的規則」。

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