遊客擅闖富士山受困求救事件頻傳 日本2縣擬徵收「搜救費」
日本富士山每年僅在7月至9月上旬，開放民眾申請登山，其他時間一律封山。（歐新社資料照）
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郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本富士山每年僅在7月至9月上旬開放民眾申請登山，其他時間一律封山，未料近期頻傳多名登山中國籍登山者，趁著封山期間擅闖攀爬，導致當地政府冒著危險出動救難人員與直升機，造成社會資源浪費，引發日本各界抨擊。對此，山梨縣與靜岡縣2政府接連宣布，研擬對這類遇難者酌收「搜救費」。
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綜合日媒報導，富士山封山期間明訂禁止攀登，但近期卻有許多旅日中國人無視規定擅自攀爬。先是在今年4月，1名中國籍男大生疑高山症發作，被直升機救下山，但在5天後又以「拿回掉在山上的手機」為由再度登山，再因身體不適為由獲救；接著在本月17日，又有2名中國男大生私自攀爬，最後也因身體不適在社群上公開發文求救。
報導指出，雖然這些中國籍登山客最終都平安下山，但自私行徑引發日本各界憤慨，鄰近富士山的靜岡縣與山梨縣2名市長也接連表態，認為應讓違規登山者自己支付救援費用，以杜絕此類脫序行為。對此，山梨縣政府昨（21）日宣布，將針對在封山期間私自擅闖登山遇難的登山客，酌收出動救災直升機的費用。
山梨縣政府表示，目前埼玉縣已針對在救災直升機前往山中救出遇難登山客時，向他們收取出動救災直升機費用的制度，因此將會將埼玉縣的制度作為參考，包括明確收費期限、如何處理富士山以外的其他山峰救援、如何區分警用直升機等問題。同時，山梨縣政府也會考慮是否僅適用封山期間，以防止民眾隨意攀登。
山梨縣富士吉田市市長堀內茂表示，未來將尋求與靜岡縣合作，希望新政策能對那些以隨意態度的登山者起到警示作用，也會向中央政府進行遊說。靜岡縣知事鈴木康友也在今（22）日下午宣布，當局也在研擬向遇難登山客收取出動救災直升機的費用，並強調這是攸關全國性的問題，希望日本政府能祭出相應的法規。
針對這項議題，山梨縣消防保安課課長長坂壽彦表示，希望此舉能對那些私自爬山行為起到震懾效果；1名縣警高層幹部則擔憂，若將防災直升機改為收費，可能會出現遇難者轉而要求出動免費的縣警直升機的情況，「原先出警應是無償的，縣警直升機要收費恐怕有困難，而且這並非縣警單方面可決定的事情。」
長期協助富士山山難救援活動、擔任御坂山岳會會長的內山章，對於未來可能實施的新政策表達期待，同時他也推測，根據需要支付自費的金額，有可能導致真正需要救助的遇難者會猶豫求助，結果導致病情惡化，因此他建議相關單位「有必要制定明確且讓人能接受的規則」。
【方針】山梨県、富士山での遭難者ヘリコプター救助の有料化検討 9月に条例案提出へhttps://t.co/lht1YfkRFI— ライブドアニュース （@livedoornews） May 21, 2025
4月、閉山中の富士山での無謀な登山による遭難が相次いだことを受け、検討を始めた。山岳遭難の救助でヘリコプターが出動した場合、燃料費だけで1時間で40万円から50万円かかるという。 pic.twitter.com/6A8YTtqC4S
【議論】富士山での遭難救助「有料化案」、麓の自治体で浮上https://t.co/GUfp3cOho2— ライブドアニュース （@livedoornews） May 17, 2025
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閉山中の遭難じわじわと増えていますね????— 登山ガイドむらい （@a_murai_mtwork） May 14, 2025
有料化することで山岳保険にちゃんと加入するリテラシーの高い登山者が増えてくれればある程度は抑止力になると思います。
【読売新聞】 富士山閉山中の遭難者救助を有料に―https://t.co/3gA418AlID pic.twitter.com/WS4qo7fLkY
【富士山】閉山期間中の遭難『救助有料化』案— 報道ステーション＋サタステ （@hst_tvasahi） May 13, 2025
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山梨県警は去年、閉山期間中の“富士山での遭難”による出動は7件確認されたといいます
▼閉山中の『救助有料化』に各自治体が言及
山梨･富士吉田市 堀内茂市長
「県警のヘリコプターを救出のために出す、これは多大な金額がかかります」… pic.twitter.com/YHUW2azJ90