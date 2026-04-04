台鐵苗栗-竹南恢復雙線通車 大山-後龍東正線單線雙向通車

台鐵苗栗=竹南間恢復雙線通車，大山=後龍間恢復東正線單線雙向通車。（取自交通部長陳世凱臉書）

首次上稿 15:35

更新時間 16:59 新增照片

受到鋒面帶來的豪大雨影響，今天清晨5時29分，台鐵苗栗=竹南間東正線（K132+700-800）、大山=後龍間（K136+600-K138）雙線路線都因豪大雨路基流失致路線中斷，經工務單位全力搶修完成，下午15時起苗栗=竹南間恢復雙線通車，大山=後龍間恢復東正線單線雙向通車。

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台鐵公司在今天下午宣布，全部列車15時起恢復正常行駛，請旅客注意台鐵公司官網及台鐵e訂通APP列車行駛動態公告，並在下午15時起，後龍=竹南間停止公路接駁。

台鐵公司也補充，今天傍晚17時前，台鐵新竹=彰化間全面開放對號列車電子票證乘車，西部幹線對號列車（含行經中斷區間之跨線列車），旅客退票免收手續費，乘客出門前，可詢問列車最新運行資訊包括台鐵官方網站、台鐵e訂通APP、24小時旅客服務電話02-21910096、0800-765-88（免付費電話，行動電話無法撥打）。

台鐵逐步恢復苗栗路段通車。（台鐵公司提供）

台鐵苗栗=竹南間恢復雙線通車，大山=後龍間恢復東正線單線雙向通車。（取自交通部長陳世凱臉書）

台鐵苗栗=竹南間恢復雙線通車，大山=後龍間恢復東正線單線雙向通車。（取自交通部長陳世凱臉書）

台鐵苗栗=竹南間恢復雙線通車，大山=後龍間恢復東正線單線雙向通車。（取自交通部長陳世凱臉書）

台鐵苗栗=竹南間恢復雙線通車，大山=後龍間恢復東正線單線雙向通車。（資料照）

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