又是中國人！2男偷爬富士山失溫求救 「脫困還狡辯」日網炎上

日本富士山每年僅在7月至9月上旬，開放登山客攀爬登頂，其他時間一律封山。（資料照，歐新社）

2025/05/19 21:28

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本富士山每年僅在7月至9月上旬，開放登山客攀爬登頂，其他時間一律封山，未料今年4月傳出，1名旅日中國籍男大生，接連2次私自擅闖富士山，最終皆因身體不適求助搜救人員救下山。然而，近日再度傳出，有2名中國籍男大生擅闖富士山受困，脫困後還向搜救人員狡辯，消息一出，引起日本網友炎上撻伐。

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綜合日媒報導，這起事件發生在本月17日，富士山警察署與靜岡縣警方透露，在當天上午11點45分左右接獲熱心民眾報案，對方表示在社群媒體上看到一起求救消息，2名自稱大學生的22歲及23歲男子，似乎在富士山上遭遇山難。根據警方調查，2人當天從富士宮路線攀爬富士山，抵達富士山口「元祖七合目」附近。

然而，其中1人出現失溫症狀而無法動彈，加上富士山週邊天氣不穩，有暴風雨、暖濕氣流湧入，因此由靜岡縣警派出山岳遇難救援隊，在下午2點出發救援。未料到了下午4點半左右，搜救人員在「富士宮口5合目」附近發現2名發文求救的男大生，已經自行下山，且身上並未受傷，因此2人並未前往就醫。

根據警方調查，2名男大生是持觀光簽證到日本旅遊，事後還向辛苦出勤的搜救人員辯稱「以為一整年都能爬富士山」。另外，接連傳出中國人不守規定，私自攀爬富士山後受困求助的事件，引起大批日本民眾痛斥，「又是中國人！」、「犯罪過的中國人應該終身禁止入境日本」、「請政府不要把我的稅金，浪費在自己找死的支那人身上」。

報導指出，富士山封山期間天候變化劇烈，警消人員為民眾安全，呼籲切勿私自閃入攀爬。然而，近來發生多起不守規定，私自攀爬富士山後受困求助的遇難事件，讓搜救人員冒著生命危險出動，引起富士宮市和山梨縣富士吉田市的市長齊聲表態，指出應讓封山期間無視規定的登山者「自付救援費用」，以杜絕類似的脫序行為。

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