為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國男大生硬闖富士山被連救2次 2市長怒轟「浪費」：應自己付錢

    日本富士山美照。（歐新社）

    日本富士山美照。（歐新社）

    2025/05/14 16:07

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名中國籍男大生日前在日本富士山封山期間兩度擅闖山區，不僅自行求救，還二度動用搜救資源，引發地方政府不滿。對此，靜岡縣與山梨縣2名市長接連表態，認為應讓違規登山者自付救援費用，以杜絕此類脫序行為。

    綜合日媒報導，該名在東京留學的中國男大學生，於4月22日獨自攀登翻閉中的富士山，期間出現身體不適、裝備遺失等狀況，最終在山頂附近暈倒，緊急呼叫救援，後由山梨縣的防災直升機將他送下山。不料僅隔4天，他竟為了尋找上次遺失的手機，再次闖入富士山還迷路，但因天候惡劣無法使用直升機，靜岡縣搜救人員只得徒步前往，以擔架將其抬下山。

    這起事件引發社會譁然，山梨縣富士吉田市長堀內茂13日指出，雖然曾向中央政府請求在封山期間限制入山，但在法規上執行困難。他表示，既然法律難以禁止入山，就應考慮透過「收費救援」產生嚇阻效果。他也透露，未來或可參考每次動用直升機的成本約60萬至80萬日圓，設立如20萬或50萬日圓的統一收費標準。

    靜岡縣富士宮市長須藤秀忠更早在本月9日即公開表態，強調「封山期間的救援費用應由登山客自行承擔」，並質疑使用公共資源是否合理，「救援行動本身就充滿風險，為何要動用納稅人的錢去幫助那些把登山當成娛樂的人？」

    堀內市長也贊同此立場，認為應以設置收費制度來警告民眾「此時不宜登山」。他還提到，今年夏季登山期結束後將與靜岡縣合作，推動更完善的自籌資金與管控機制，以減少違規登山所帶來的公共負擔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播