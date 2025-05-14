中國男大生硬闖富士山被連救2次 2市長怒轟「浪費」：應自己付錢

日本富士山美照。（歐新社）

2025/05/14 16:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國籍男大生日前在日本富士山封山期間兩度擅闖山區，不僅自行求救，還二度動用搜救資源，引發地方政府不滿。對此，靜岡縣與山梨縣2名市長接連表態，認為應讓違規登山者自付救援費用，以杜絕此類脫序行為。

綜合日媒報導，該名在東京留學的中國男大學生，於4月22日獨自攀登翻閉中的富士山，期間出現身體不適、裝備遺失等狀況，最終在山頂附近暈倒，緊急呼叫救援，後由山梨縣的防災直升機將他送下山。不料僅隔4天，他竟為了尋找上次遺失的手機，再次闖入富士山還迷路，但因天候惡劣無法使用直升機，靜岡縣搜救人員只得徒步前往，以擔架將其抬下山。

請繼續往下閱讀...

這起事件引發社會譁然，山梨縣富士吉田市長堀內茂13日指出，雖然曾向中央政府請求在封山期間限制入山，但在法規上執行困難。他表示，既然法律難以禁止入山，就應考慮透過「收費救援」產生嚇阻效果。他也透露，未來或可參考每次動用直升機的成本約60萬至80萬日圓，設立如20萬或50萬日圓的統一收費標準。

靜岡縣富士宮市長須藤秀忠更早在本月9日即公開表態，強調「封山期間的救援費用應由登山客自行承擔」，並質疑使用公共資源是否合理，「救援行動本身就充滿風險，為何要動用納稅人的錢去幫助那些把登山當成娛樂的人？」

堀內市長也贊同此立場，認為應以設置收費制度來警告民眾「此時不宜登山」。他還提到，今年夏季登山期結束後將與靜岡縣合作，推動更完善的自籌資金與管控機制，以減少違規登山所帶來的公共負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法