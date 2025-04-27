中國男疑跟風抖音「富士山封山季攻頂」 高山症發作求援被日網砲轟
日本富士山每年僅在7月至9月，山區天氣相對穩定的情況下，才開放一般民眾登山，其他時間一律封山。（美聯社資料照）
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李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本富士山每年僅在7月至9月，山區天氣相對穩定的情況下，才開放一般民眾登山，其他時間一律封山，同時為減少「彈丸登山」（快閃爬山、通宵攻頂）等亂象，從去年起開始向登山客收費、預約登記。然而，仍有許多人在封山期間違法闖入富士山，近日更傳出一名中國人2度闖入，結果都因高山症發作緊急求援。
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綜合日媒報導，連接河口湖站與富士山5合目的「富士Subaru Line」（富士スバルライン）從本月24日開放觀光客進入，官方網站也同步啟動今年7至9月的富士山登山預約，吸引近1700人申請，其中4成為外籍遊客。另外，富士山同日也解除通往海拔2400公尺的5合目的冬季封路，但5合目之後通往山頂的登山道，目前仍因積雪持續封閉。
然而，本月22日傳出一名27歲、住在東京澀谷的中國籍男大生，在富士山封山期間違法攀登後出事，根據山梨縣警方指出，這名男大擅闖富士山攻頂後，在山頂上疑似高山病發作，無法自行下山而向警方求救，最終被醫療直升機救援脫困。未料，靜岡縣警方26日接獲一起受困通報，發現該名男大生再獲救後，竟再度受困富士山上。
報導指出，靜岡縣警方在當天中午12點50分左右接獲報案，在富士山8合目（海拔約3250公尺）附近有一名男子倒地，身上帶有擦傷，警方山岳救援隊趕抵現場後，將男子用醫療直升機護送至5合目後送醫救治。警方透露，獲救者正是22日出事的中國籍男大生，他第2度闖進富士山，是為撿回前先前掉落的手機，結果又因身體不適受困。
消息曝光後，中國籍男大生2度受困富士山的前因後果，引起大批日本網友譴責，紛紛留言砲轟，「別救這些垃圾啊」、「連續違法根本是故意的！」、「把這種找的死支那人驅逐出境」、「沒有必要幫助這些混帳外國人」、「請政府務必強化對這些有病的中國人審查」、「讓這些知法犯法的外國人渣承擔所有救援費用！」。
值得注意的是，中國抖音、小紅書等中國社群平台的用戶，瘋傳「如何在富士山封山季攻頂」的影片與圖文攻略，許多旅日中國人親自示範自己無視官方告示牌警告，偷偷上山的秘訣，像是如何繞過金屬柵欄、沿著旁側小路偷偷上山的過程，哪怕登山者期間差點滑落，但仍強行登頂；更有人無恥推薦，如何僱用當地導遊私下登山。
根據靜岡縣警與山梨縣警統計，2024年富士山共有83人發生山難事故，其中21人是在封山期間發生。警方也呼籲，封山期間天候變化劇烈，且8合目一帶氣溫目前降至冰點以下，午後還會有強風吹拂，加上山屋及醫療設施尚未開放，因此發生意外時會增加救援困難，「請民眾務必避免在封山期間擅自登山。」
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富士山8合目付近で下山困難となり救助された中国籍の20代男性が、この4日前にも、富士山頂で救助されていた。男性は、救助された際に置き忘れた携帯電話を取りに、再び登山をしていたという。 pic.twitter.com/VLYc4kNuJK
閉山中の #富士山 で救助の男性、４日後に再び登り「下山できない」 荷物回収試みるhttps://t.co/PMrHn8KRnO— 静岡新聞DIGITAL（編集部からおすすめ記事をお届けします） （@shizushin） April 27, 2025
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富士山????の登山を外国人は舐め過ぎ????— 髙橋????羚@闇を暴く人。 （@Parsonalsecret） July 21, 2024
この中国人留学生は「弾丸体験がしたい」と山小屋を取らずに徹夜で山頂を目指し高山病と食べ過ぎでレスキュー隊に保護され救護所に運ばれたりこんなのばかり。
こんなのばかりでレスキュー代が無料だったら無謀な挑戦者が増える。
レスキュー代は別途取るべし。 pic.twitter.com/BYRw2eaqgX
中國抖音、小紅書等中國社群平台的用戶，瘋傳「如何在富士山封山季攻頂」的影片與圖文攻略。（圖擷取自中國抖音「這段旅途太瘋狂」，本報合成）
許多旅日中國人親自示範自己無視官方告示牌警告，偷偷上山的秘訣，像是如何繞過金屬柵欄、沿著旁側小路偷偷上山的過程。（圖擷取自中國抖音「這段旅途太瘋狂」，本報合成）
為減少「彈丸登山」等亂象，日本政府從去年起開始向登山客收費、預約登記。（歐新社資料照）