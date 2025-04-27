中國男疑跟風抖音「富士山封山季攻頂」 高山症發作求援被日網砲轟

日本富士山每年僅在7月至9月，山區天氣相對穩定的情況下，才開放一般民眾登山，其他時間一律封山。（美聯社資料照）

2025/04/27 16:35

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李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本富士山每年僅在7月至9月，山區天氣相對穩定的情況下，才開放一般民眾登山，其他時間一律封山，同時為減少「彈丸登山」（快閃爬山、通宵攻頂）等亂象，從去年起開始向登山客收費、預約登記。然而，仍有許多人在封山期間違法闖入富士山，近日更傳出一名中國人2度闖入，結果都因高山症發作緊急求援。

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綜合日媒報導，連接河口湖站與富士山5合目的「富士Subaru Line」（富士スバルライン）從本月24日開放觀光客進入，官方網站也同步啟動今年7至9月的富士山登山預約，吸引近1700人申請，其中4成為外籍遊客。另外，富士山同日也解除通往海拔2400公尺的5合目的冬季封路，但5合目之後通往山頂的登山道，目前仍因積雪持續封閉。

然而，本月22日傳出一名27歲、住在東京澀谷的中國籍男大生，在富士山封山期間違法攀登後出事，根據山梨縣警方指出，這名男大擅闖富士山攻頂後，在山頂上疑似高山病發作，無法自行下山而向警方求救，最終被醫療直升機救援脫困。未料，靜岡縣警方26日接獲一起受困通報，發現該名男大生再獲救後，竟再度受困富士山上。

報導指出，靜岡縣警方在當天中午12點50分左右接獲報案，在富士山8合目（海拔約3250公尺）附近有一名男子倒地，身上帶有擦傷，警方山岳救援隊趕抵現場後，將男子用醫療直升機護送至5合目後送醫救治。警方透露，獲救者正是22日出事的中國籍男大生，他第2度闖進富士山，是為撿回前先前掉落的手機，結果又因身體不適受困。

消息曝光後，中國籍男大生2度受困富士山的前因後果，引起大批日本網友譴責，紛紛留言砲轟，「別救這些垃圾啊」、「連續違法根本是故意的！」、「把這種找的死支那人驅逐出境」、「沒有必要幫助這些混帳外國人」、「請政府務必強化對這些有病的中國人審查」、「讓這些知法犯法的外國人渣承擔所有救援費用！」。

值得注意的是，中國抖音、小紅書等中國社群平台的用戶，瘋傳「如何在富士山封山季攻頂」的影片與圖文攻略，許多旅日中國人親自示範自己無視官方告示牌警告，偷偷上山的秘訣，像是如何繞過金屬柵欄、沿著旁側小路偷偷上山的過程，哪怕登山者期間差點滑落，但仍強行登頂；更有人無恥推薦，如何僱用當地導遊私下登山。

根據靜岡縣警與山梨縣警統計，2024年富士山共有83人發生山難事故，其中21人是在封山期間發生。警方也呼籲，封山期間天候變化劇烈，且8合目一帶氣溫目前降至冰點以下，午後還會有強風吹拂，加上山屋及醫療設施尚未開放，因此發生意外時會增加救援困難，「請民眾務必避免在封山期間擅自登山。」

中國抖音、小紅書等中國社群平台的用戶，瘋傳「如何在富士山封山季攻頂」的影片與圖文攻略。（圖擷取自中國抖音「這段旅途太瘋狂」，本報合成）

許多旅日中國人親自示範自己無視官方告示牌警告，偷偷上山的秘訣，像是如何繞過金屬柵欄、沿著旁側小路偷偷上山的過程。（圖擷取自中國抖音「這段旅途太瘋狂」，本報合成）

為減少「彈丸登山」等亂象，日本政府從去年起開始向登山客收費、預約登記。（歐新社資料照）

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