新莊光雕「星河炸裂」隨手一拍都是時尚大片 最後倒數到4/6

發光裝置結合人物拍攝，呈現如夢似幻畫面，成為社群打卡亮點。（記者王藝菘攝）

新莊中港大排光雕展「星耀中港 夢幻星河」，自開展以來好評如潮，社群平台更被無數網美照洗版。新北市水利局宣布，為了回應廣大市民的敲碗期待，展期將霸氣延長至4月6日，就是要讓大小朋友在兒童節及清明連假，都能沉浸在這場流光溢彩的視覺盛宴中！

走進中港大排，彷彿瞬間踏入科幻電影《阿凡達》的夢幻場景。今年最亮眼的莫過於自信橋下、高達7公尺的「星耀之樹」，金黃色與藍白色的燈飾交織，如同一座會發光的魔法森林，垂墜的燈串像銀河般傾瀉而下，水面倒映著點點星光，美到讓人屏息。不少網美特地換上甜美套裝，在巨型星芒裝置前留下倩影，隨手一拍都是時尚大片。

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此次展覽巧妙運用冷冽藍與溫暖金的色調堆疊，營造出極具層次感的沉浸式體驗。民眾穿梭在水岸步道，步伐隨著閃爍的星空律動，就像是漫步在真實的銀河之中。水利局表示，中港大排已華麗轉型為最浪漫的都市水岸，至今已吸引超過70萬人次朝聖。

想體驗被萬點繁星包圍的浪漫嗎？趁著假期最後機會，趕快拿起相機，來這座城市中的光之劇場，捕捉春夜裡最閃耀的瞬間！

巨型月亮裝置與璀璨星芒燈飾，共譜中港大排最浪漫的夜間協奏曲。（記者王藝菘攝）

金黃色燈飾鋪滿水岸空間，與倒映水面的光影交織，營造浪漫氛圍。（記者王藝菘攝）

走進中港大排，彷彿瞬間踏入科幻電影《阿凡達》的夢幻場景。（記者王藝菘攝）

高達7公尺的「星耀之樹」矗立自信橋下，燈光垂落如銀河傾瀉，吸引民眾駐足拍照。（記者王藝菘攝）

發光裝置結合人物拍攝，呈現如夢似幻畫面，成為社群打卡亮點。（記者王藝菘攝）

發光裝置藝術結合人物拍攝，呈現如夢似幻畫面，成為社群打卡亮點。（記者王藝菘攝）

新莊中港大排光雕展打造夢幻燈海場景，藍色光影如星河流動，成為民眾夜拍熱門景點。（記者王藝菘攝）

「星耀中港 夢幻星河」光雕展好評延期，清明兒童節連假趕快跟上網美步伐，一起來場魔幻夜遊。（記者王藝菘攝）

發光裝置結合人物拍攝，呈現如夢似幻畫面，成為社群打卡亮點。（記者王藝菘攝）

「星耀中港」光雕展不僅有壯觀的主燈，周邊更設置了許多色彩繽紛、造型獨特的發光裝置，吸引無數網美前來取景。（記者王藝菘攝）

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