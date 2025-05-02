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    Rockstar Games宣布 「俠盜獵車手VI」延至明年5月上市

    俠盜獵車手系列開發商Rockstar Games宣布，最新作《俠盜獵車手VI》（GTA 6）將延至明年5月底發售。（法新社）

    俠盜獵車手系列開發商Rockstar Games宣布，最新作《俠盜獵車手VI》（GTA 6）將延至明年5月底發售。（法新社）

    2025/05/02 21:14

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名遊戲開發商Rockstar Games今（2日）宣布，原定今年秋季上市的《俠盜獵車手VI》（GTA 6），將延至明年5月底發售。

    Rockstar Games在聲明中指出：「俠盜獵車手VI現定於2026年5月26日發布。對於發售日期比您預期的時間更晚，我們深感抱歉。來自全球玩家對《俠盜獵車手》新作的關注與熱情，讓我們整個團隊深受感動。我們衷心感謝您一直以來的支持與耐心等待，讓我們能夠專注完成這款遊戲。

    Rockstar Games在聲明中也強調「我們所發布的每款遊戲，目標始終是嘗試超越您的期望，俠盜獵車手VI也不例外。我們希望您能理解，我們需要更多時間，才能讓遊戲呈現您所期待與應得的品質」。

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