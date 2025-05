Rockstar Games宣布 「俠盜獵車手VI」延至明年5月上市

2025/05/02 21:14

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕知名遊戲開發商Rockstar Games今(2日)宣布,原定今年秋季上市的《俠盜獵車手VI》(GTA 6),將延至明年5月底發售。

Rockstar Games在聲明中指出:「俠盜獵車手VI現定於2026年5月26日發布。對於發售日期比您預期的時間更晚,我們深感抱歉。來自全球玩家對《俠盜獵車手》新作的關注與熱情,讓我們整個團隊深受感動。我們衷心感謝您一直以來的支持與耐心等待,讓我們能夠專注完成這款遊戲。

Rockstar Games在聲明中也強調「我們所發布的每款遊戲,目標始終是嘗試超越您的期望,俠盜獵車手VI也不例外。我們希望您能理解,我們需要更多時間,才能讓遊戲呈現您所期待與應得的品質」。

