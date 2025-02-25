盼解11年謎團！MH370客機消失 馬來西亞重啟搜尋

2014年3月31日紐西蘭空軍P3獵戶座海上巡邏機，在南印度洋上空搜尋MH370客機蹤跡。（美聯社檔案照）

2025/02/25 19:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕2014年馬來西亞航空MH370班機失蹤事件，迄今謎團未解。時隔11年後，馬來西亞政府25日宣布，民間海洋探勘公司已經重新啟動，搜尋這架失蹤的客機。

馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）25日表示，跨國海床探勘公司「無限海洋（Ocean Infinity）」已經恢復搜尋工作，儘管雙方還在敲定合約最後細節，但是馬國政府歡迎「無限海洋公司主動部署其船隻」，展開搜尋。不過，陸兆福表示，這次搜尋會持續多久，相關細節尚未談定。

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馬航370班機2014年3月8日，從吉隆坡飛往北京途中失聯，該客機為波音777型，機上搭載239人，儘管之後展開民航史上最大規模搜索行動，但是經過多次搜索後一直找不到飛機下落。馬國民航局於次年1月29日宣布該班機上所有人員推定罹難。

無限海洋公司曾在2018年搜尋過該架客機未果，當時搜尋區域涵蓋印度洋面積約12萬平方公里海域。根據馬國政府去年12月預告將重新啟動搜尋的說法，這次搜尋範圍著重南印度洋面積約1萬5000公里海域。澳洲媒體9News網站報導，該公司已在模里西斯到澳洲伯斯以西1500公里的海域搜尋，特別著重4個關鍵區域，比起前一次搜尋行動，這次目標區域更為集中和針對性。

陸兆福25日表示，「他們（探勘公司）彙整所有資料，他們有信心，這次的搜尋區域更可信。他們說服了我們。」在這起事件中失去母親的36歲馬來西亞人納森（Grace Nathan）說，「我們感到非常欣慰，中斷這麼久之後（恢復搜尋）」。

馬來西亞去年3月，紀念馬航MH370班機失蹤事件10週年的留言板。（法新社檔案照）

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