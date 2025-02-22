書本挖空藏槍！男扮律師出庭 刺殺黑幫老大

被挖空以用來藏槍的《刑事訴訟法》。（擷取自X）

2025/02/22 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡首都可倫坡近日發生一起離譜槍擊案，人稱「桑吉瓦」（Ganemulle Sanjeewa）、惡名昭彰的黑幫老大薩瑪拉拉斯納（Sanjeewa Kumara Samararathne），在10多名警力戒護下出庭時，竟遭一名喬裝成律師的男子當庭開槍擊斃，送醫後仍宣告不治。警方調查發現，兇手的左輪手槍竟是由一名25歲女共犯藏在挖空的法律類書籍中帶入法院，手法堪比電影情節。

據《BBC》 報導，49歲的桑吉瓦是斯里蘭卡知名黑幫首腦，這月19日出庭受審時，兇手以律師裝扮混入法院，趁桑吉瓦準備步入法庭時，近距離連開數槍。警方表示，兇手所使用的左輪手槍是由女共犯修萬荻（Pinpura Dewage Ishara Sewwandi）偷夾藏在一本挖空的《刑事訴訟法》內，成功躲過安檢，才讓整起刺殺行動得逞。

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槍擊案發生後，兇手一度逃離現場，但最終遭警方逮捕。令人費解的是，警方與當地媒體對其身分認定不一，因兇手使用多個名字活動，真實身分仍待確認。警方目前正全力追緝仍在逃的女共犯，並祭出懸賞，鼓勵民眾提供線索。

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