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    Meta打造世上最長海底電纜計畫 5萬公里連結「五大洲」

    科技巨頭 Meta 宣布啟動「Project Waterworth」計畫，將建造一條長達5萬公里的海底電纜，超過地球圓周長度。（法新社）

    科技巨頭 Meta 宣布啟動「Project Waterworth」計畫，將建造一條長達5萬公里的海底電纜，超過地球圓周長度。（法新社）

    2025/02/18 13:06

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕科技巨頭 Meta 宣布啟動「Project Waterworth」計畫，將建造一條長達5萬公里的海底電纜，超過地球圓周長度，連接五大洲，包含美國、印度、南非及巴西等地區，將成為世上最長的海底電纜計畫。

    綜合外媒報導，這條採用 24 纖維對系統的海底電纜，將為 Meta 的人工智慧項目提供更高容量的數據傳輸能力。Meta 表示，該計畫將促進相關區域的經濟合作與數位包容性，並為技術發展創造機會。以印度為例，Waterworth 將有助於加速當地數位基礎設施建設，支持該國數位經濟發展。

    Meta 在過去十年已與合作夥伴共同開發超過 20 條海底電纜，包括多條具備 24 纖維對的系統。目前全球已有超過 600 個海底電纜系統，承載了 95% 以上的世界網路流量。除 Meta 外，Google等科技巨頭也積極投資海底電纜基礎設施，如建造首條連接非洲和澳洲的海底電纜，並投資 10 億美元（約新台幣327億）強化與日本的連接。

    為確保系統安全，Meta 計劃將電纜鋪設在深達 7,000 公尺的海底，並在高風險地區採用強化埋設技術，以防止船錨等外力破壞。由於海底電纜的戰略重要性與日俱增，北約已啟動波羅的海船隻監測任務，英國議會也呼籲評估國家應對潛在干擾的能力。

    電信市場研究公司（TeleGeography）表示，目前全球已知的海底光纖電纜系統超過600條。其中包括由Meta及移動網絡運營商如Orange、Vodafone和中國移動支持的2Africa電纜，該電纜連接三大洲，長達4萬5,000公里。

    相關專家指出，Project Waterworth的路線規劃避開了歐洲、中國以及蘇伊士運河和南海等地緣政治敏感區域，主要連接美國與南半球重要市場。此舉被視為強化美國海外經濟和基礎設施影響力的策略。

    這條採用 24 纖維對系統的海底電纜，將為 Meta 的人工智慧項目提供更高容量的數據傳輸能力。（圖翻攝自Meta）

    這條採用 24 纖維對系統的海底電纜，將為 Meta 的人工智慧項目提供更高容量的數據傳輸能力。（圖翻攝自Meta）

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