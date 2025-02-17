新加坡最大反對黨領袖 國會作偽證遭罰

新加坡最大反對黨「工人黨」秘書長畢丹星遭法院裁定犯下兩項國會偽證罪。（彭博）

2025/02/17 22:07

〔編譯林家宇／綜合報導〕新加坡最大反對黨「工人黨」秘書長畢丹星（Pritam Singh），17日遭法院裁定在國會聽證會上作偽證，藉此掩護同黨議員編織出來的虛假目擊指控，兩項偽證罪共判處1.4萬新加坡幣（約34.6萬台幣）罰鍰。

此案原由為2020年首次當選的工人黨前議員辣玉莎，2021年在國會上聲稱曾在陪同一名性侵受害女性報案時，受理員警對被害人的衣著和飲酒狀況發表不恰當言論。辣玉莎的指控驚動內政部探究詳情。經內部調查，內政部長尚穆根稱沒有辣玉莎提及的相關案件紀錄，辣玉莎後續承認捏造並請辭議員。

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畢丹星則遭檢方指控，在國會聽證會作證時，稱自己敦促辣玉莎向國會澄清所編織出的不實指控。但據辣玉莎證詞，畢丹星曾在會議時告訴她「死守謊言」。法院最終採信辣玉莎證詞，裁決畢丹星兩項偽證罪罪成，各罰以7000元星幣。法官表示，畢丹星並沒有充分敦促辣玉莎向國會據實以告，這與他在聽證會期間提出的證詞不符。

依照星國憲法規範，一屆任期五年的國會議員若遭定罪且單項罪名罰鍰一萬星幣以上，或被判處至少一年刑期的話，即喪失下屆參選資格。對畢丹星的判罰尚未達到禁選門檻，他也在判決後表達投入今年國會大選的意志。

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