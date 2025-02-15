王毅：若美執意打壓中國 必將奉陪到底回擊霸凌行徑

中國外交部長王毅14日出席慕尼黑安全會議表示，中美兩個大國總不能起衝突，否則世界會遭殃，但如果美方執意打壓中國，中國必將奉陪到底，堅定回擊單邊霸凌行徑。（美聯社）

2025/02/15 09:44

〔中央社〕中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間14日出席慕尼黑安全會議，談到美中關係時表示，中美兩個大國總不能起衝突，否則世界會遭殃，但如果美方執意打壓中國，中國必將奉陪到底，堅定回擊單邊霸凌行徑。

據中國外交部網站15日發布，王毅在慕尼黑安全會議的「中國專場」致辭並回答現場提問時，作出上述表示。

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王毅表示，中國對美政策保持著穩定性和連貫性，不會輕易翻烙餅，體現了大國的戰略定力和國際信譽。中美社會制度不同，是各自人民的選擇，想要改造甚至顛覆對方是不現實。

王毅表示，中國的政策是相互尊重、和平共處、合作共贏這三個原則，中美兩個大國總不能衝突起來，否則世界就要遭殃。中方已經準備好按照這三原則，與美方構建穩定、健康、可持續的雙邊關係，找到兩個大國的正確相處之道，希望美方與中方相向而行。

王毅強調，「但如果美方不願意，執意還要打壓中國、遏制中國，我們必將奉陪到底，必將堅定回擊美方的單邊霸凌行徑，必將堅決捍衛中國的國家主權、民族尊嚴和正當發展權利。」

王毅說，「中國人從來不信邪、不怕鬼」，中國有句古話是「天行健，君子自強不息」，還有句話是「他強任他強，清風撫山崗；他橫任他橫，明月照大江」。這是中國人的氣度、中華民族的品格。「任爾東西南北風，我自泰然處之，巋然不動」。

據新加坡聯合早報及香港01等媒體報導，王毅之後還開玩笑說：「這幾句話可能翻譯起來不容易，可能又會出來很多翻譯的版本。他隨即也替前不久橫空出世的中國人工智慧工具深度求索（DeepSeek）打廣告說，「大家可以相互切磋，也可以找DeepSeek來幫一幫忙。」

王毅此前與美國國務卿盧比歐通話，其後中方新聞稿稱，王毅在會中表示「希望你好自為之」，外媒及中國媒體對「好自為之」的英文都有不同翻譯。

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