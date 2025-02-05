川普狂言接管加薩！沙國怒嗆：挺巴勒斯坦建國

以色列拉馬干（Ramat Gan）一處看板上，美國總統川普與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）握手言歡。儘管看板內容如此，沙國仍於5日強調支持巴勒斯坦建國，與川普欲讓美國「接管」加薩的言論大相逕庭。（法新社）

2025/02/05 15:21

〔編譯陳成良／綜合報導導〕針對美國總統川普提議將所有巴勒斯坦人永久遷出加薩，並由美國「接管」這個飽受戰爭蹂躪的地區，沙烏地阿拉伯迅速重申，支持巴勒斯坦獨立建國的立場「堅定不移」，並強調巴勒斯坦建國是以色列與沙烏地阿拉伯兩國建立外交關係的前提。

《紐約時報》報導， 沙烏地阿拉伯外交部5日凌晨發布聲明，強調對巴勒斯坦建國的承諾「堅定且毫不動搖」，此言論明顯與川普的說法相左。川普4日在白宮會晤以色列總理納坦雅胡時聲稱，沙國並未將巴勒斯坦建國視為以沙關係正常化的必要條件。

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川普在聯合記者會上表示：「沙烏地阿拉伯將非常具建設性的，他們始終提供協助，我們都期盼中東和平。」

川普更進一步提議，美國將「負責」加薩走廊，清除當地未爆彈藥並進行重建，他形容加薩宛如「廢墟」。

美國政府長期致力於推動沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化，這也是川普政府在中東的核心目標之一。在川普的第一任期內，美國促成了《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），讓阿拉伯聯合大公國與巴林與以色列建交。

然而，在2023年加薩戰爭爆發前，沙烏地阿拉伯一度接近與以色列建立正式外交關係，並未堅持巴勒斯坦建國作為先決條件。但自戰爭爆發以來，沙烏地方面的立場已趨向強硬。

沙烏地阿拉伯4日再次強調「堅決拒絕」任何侵犯巴勒斯坦人民權利的行為，並反對任何強迫遷移巴勒斯坦人的計畫。

根據《日內瓦公約》（Geneva Conventions），包括美國與以色列在內的簽署國均禁止強制遷移人口。

加薩戰爭於2023年10月7日爆發，起因於哈瑪斯發動攻擊，造成約1200名以色列人喪生，並挾持約250人質。據加薩衛生部門統計，以色列在加薩的軍事行動已造成至少 4萬5000 人死亡，當地許多地區遭受毀滅性破壞。

外界普遍認為，加薩衝突的落幕，是以美國推動中東和平進程，以及促成沙烏地阿拉伯與以色列建交的關鍵要素。

納坦雅胡在白宮記者會上表示：「我認為以沙和平不僅可行，且勢在必行。」 他對川普說：「如果你第一任期能再延長半年時間，此事早已水到渠成。」

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