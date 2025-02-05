美知名整形醫生遭控：未經同意動私密手術 前員工揭性騷醜聞

美國佛羅里達州知名整形外科醫生品克斯近期遭一名女性患者指控，聲稱他在未獲同意的情況下，為其進行所謂的「陰道拉提」手術，示意圖。（法新社）

2025/02/05 15:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州知名整形外科醫生品克斯（David Pincus）近期遭一名女性患者指控，聲稱他在未獲同意的情況下，為其進行所謂的「陰道拉提（vagina lift）」手術。該案引發醫療倫理爭議，專家指出此舉可能已違反醫療規範，甚至涉及刑事犯罪。目前，患者已正式提告，州醫療監管機構亦展開調查。

根據《紐約郵報》報導，該名匿名女子原計畫在品克斯診所接受腹部整形手術，術後卻驚覺自己的私密部位被動過手術。她聲稱，手術前從未被告知此項目，她在術後感到異常，向診所求證後才驚覺，品克斯在她完全不知情的情況下進行了該項手術。

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該患者對此感到震驚與憤怒，並於近日向佛州法院提起訴訟，控告品克斯侵犯其身體自主權，並要求金錢賠償。她的律師在聲明中強調：「這不僅是醫療疏失，更可能構成侵犯患者權益的刑事案件。」

不僅如此，品克斯過去的行為也受到質疑。前診所員工賈克琳（Jacyln Riker）在去年9月向法院提告，指控品克斯在工作期間對她進行性騷擾。

她在訴訟中聲稱，品克斯經常擅自觸摸她的胸部，甚至會掀起她的裙子查看內衣，並對她說「來坐在爸爸腿上」。更令人震驚的是，在她接受品克斯進行的隆乳手術後，品克斯曾對她表示：「我可以隨時碰你，我創造了你，所以你是我的。」，瑞克憤怒表示：「這太噁心、太瘋狂了，我竟然真的經歷過這些事。」

截至目前，品克斯本人尚未對指控做出回應，其律師則否認有不當行為，聲稱「醫生始終依據專業標準行事」。

美國醫療倫理專家史密斯（Jeffrey Smith）表示「在沒有患者知情同意的情況下動刀，已經不是單純的醫療疏失，而是一種侵犯行為，甚至可能構成刑事責任。」他指出，美國多數州均有嚴格的「知情同意」規範，醫生必須在手術前向患者詳細說明手術內容，並取得書面同意，否則將面臨醫療糾紛甚至法律訴訟。

此事件曝光後，佛羅里達州醫療監管機構已展開調查，並可能對品克斯的醫師執照作出處分。根據美國醫療法律規範，若最終證實他在未經患者同意的情況下動手術，除了須面對民事訴訟外，還可能遭到刑事起訴，甚至被撤銷行醫資格。

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