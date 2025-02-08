涉毒品等罪被通緝 劉喬安在美落網將遣返回台

有「太陽花女神」之稱的劉喬安（左），因涉嫌毒品案遭到通緝，但她長期滯留美國未歸，美方近來將其逮捕並準備遣返回台。（圖擷自ICE網站）

2025/02/08 10:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有「太陽花女神」之稱的劉喬安，因涉嫌從美國寄毒包裹來台，2023年遭新北地檢署通緝，但她長期滯留美國未歸，美方的移民及海關執法局（ICE）上個月將其逮捕，之後將遣返回台灣受審。

綜合媒體報導，劉喬安2019年5月持訪客簽證合法進入美國，按照規定同年8月之前就得離開，但她一直非法留在美國。直到今年1月23日，ICE於川普上任後實施非法移民大執法，於麻薩諸塞州波士頓逮捕劉喬安。

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ICE表示，這次行動受到波士頓郊區尼德姆（Needham）警察局協助，落網者（劉喬安）因詐欺、侵占、毒品等罪嫌被台灣通緝。ICE執法及遣返行動（ERO）波士頓辦事處主管海德（Patricia H. Hyde）指出，逮捕這名外國逃犯顯示ICE與各地警方合作的重要性，未來將繼續抓捕、驅逐外國犯罪者。

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劉喬安非法滯留美國被捕。（資料照）

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