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    美國女子健身喝能量飲 突發癲癇心臟驟停4次險喪命

    德州20歲女子加爾薩（Jazmin Garza）喝下能量飲料後，突發癲癇、心臟多次驟停，差點喪命。（擷取自募款網站「GoFundMe」）

    德州20歲女子加爾薩（Jazmin Garza）喝下能量飲料後，突發癲癇、心臟多次驟停，差點喪命。（擷取自募款網站「GoFundMe」）

    2025/02/05 14:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多健身愛好者為了追求更好的運動表現，鍛鍊前會飲用能量飲料來提升狀態，但美國一名年輕女子在健身時喝了一罐能量飲後，沒多久竟倒在地上癲癇發作，甚至心臟驟停多次，險些喪命。

    據《每日郵報》報導 ，德州一名20歲女子加爾薩（Jazmin Garza）去年11月和男友阿亞拉（Isaac Ayala）一同前往健身房運動，期間飲用一款「Ghost」能量飲料後，突然感到頭暈目眩，隨即癲癇發作倒地，四肢不斷抽搐。

    阿亞拉見狀立即前檢查，發現加爾薩已無心跳，緊急為她實施心肺復甦術（CPR）。醫護人員趕到後立即接手急救，最終透過心臟去顫器才成功恢復她的心跳。然而，加爾薩送醫後情況仍然危急，期間心臟驟停4次，胃和腎臟等多個器官一度停止運作，醫生甚至表示，她需要奇蹟才能撐過去。

    加爾薩在住院兩週後奇蹟康復並出院。她回憶，自己平時不喝含咖啡因的飲料，但當天因久未健身，為了提振精神才喝下三分之一罐的能量飲，沒想到運動途中開始感到不適，最終引發癲癇。

    儘管醫院進行多項檢查，醫生仍無法定導致她心臟驟停的確切原因，加爾薩的家族也無心臟病史。她推測，能量飲料與潛在的心臟問題可能是導致意外的主因。此外，這場突如其來的健康危機讓加爾薩和阿亞拉背負龐大醫療費用，並面臨失業困境。為了減輕經濟壓力，他們透過募款網站「GoFundMe 」發起募款，希望獲得社會大眾的幫助。目前，募款目標已達19%。

    美國能量飲料品牌「Ghost」深受健身族群喜愛。（擷取自GHOST Energy/FB）

    美國能量飲料品牌「Ghost」深受健身族群喜愛。（擷取自GHOST Energy/FB）

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